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09:19 (мск), источник: Новый Калининград

После визита Путина в Калининград ФАС решила проанализировать цены на авиабилеты

Антон Алиханов пожаловался президенту на завышенную стоимость билетов.

Источник: Новый Калининград

Федеральная антимонопольная служба России планирует разобраться в том, почему стоимость авиабилетов не снижается, даже если все билеты на рейс не выкуплены и заведомо есть свободные места. Об этом в среду вечером пишет «Коммерсант».

«Будем анализировать систему ценообразования, алгоритмы ее работы, формулы, по которым определяется цена в конкретный момент времени. Интересует многое. Например, хотелось бы разобраться, почему цены на авиабилеты не снижаются перед вылетом, даже несмотря на недозагрузку судна», — цитирует ТАСС в пресс-службу ведомства.

Врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов в среду пожаловался Владимиру Путину, что цена на авиабилеты в регион в 2016 году достигала 75 тыс рублей. В ходе совещания глава государства потребовал отменить НДС и субсидии на авиабилеты в направлении Калининграда.

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