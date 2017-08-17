После визита Путина в Калининград ФАС решила проанализировать цены на авиабилеты

Источник: Новый Калининград

Федеральная антимонопольная служба России планирует разобраться в том, почему стоимость авиабилетов не снижается, даже если все билеты на рейс не выкуплены и заведомо есть свободные места. Об этом в среду вечером пишет «Коммерсант».

«Будем анализировать систему ценообразования, алгоритмы ее работы, формулы, по которым определяется цена в конкретный момент времени. Интересует многое. Например, хотелось бы разобраться, почему цены на авиабилеты не снижаются перед вылетом, даже несмотря на недозагрузку судна», — цитирует ТАСС в пресс-службу ведомства.