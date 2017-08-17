После визита Путина в Калининград ФАС решила проанализировать цены на авиабилеты
Антон Алиханов пожаловался президенту на завышенную стоимость билетов.
Антон Алиханов пожаловался президенту на завышенную стоимость билетов.
Федеральная антимонопольная служба России планирует разобраться в том, почему стоимость авиабилетов не снижается, даже если все билеты на рейс не выкуплены и заведомо есть свободные места. Об этом в среду вечером пишет «Коммерсант».
«Будем анализировать систему ценообразования, алгоритмы ее работы, формулы, по которым определяется цена в конкретный момент времени. Интересует многое. Например, хотелось бы разобраться, почему цены на авиабилеты не снижаются перед вылетом, даже несмотря на недозагрузку судна», — цитирует ТАСС в
Врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов в среду пожаловался Владимиру Путину, что цена на авиабилеты в регион в 2016 году достигала 75 тыс рублей. В ходе совещания глава государства потребовал отменить НДС и субсидии на авиабилеты в направлении Калининграда.