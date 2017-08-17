Горвласти хотят обсудить с калининградцами новые правила застройки

18 августа проект Правил землепользования и застройки (ПЗЗ) будет представлен жителям Чкаловска, а 25 августа — жителям Малого Борисово и Юго-востока. По словам главы комитета архитектуры и строительства Артура Крупина, это уже шестая версия проекта. «В связи с тем, что это достаточно сложный градостроительный документ, мы пытаемся с калининградцами встречаться для того, чтобы более детально и более простым языком объяснить, что это за документ, для чего он нужен. Говоря простым языком, этот документ показывает, в каком виде будет застраиваться город. Примерно год назад мы утвердили Генеральный план города, он разбил город на функциональные зоны, в которых указано, что может или не может строиться. А вот в ПЗЗ мы уточняем, в каком виде там могут появиться объекты: процент застройки, площадь озеленения, этажность — те вопросы, которые чаще всего беспокоят калининградцев», — подчеркнул Крупин.