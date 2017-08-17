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11:00 (мск), источник: Новый Калининград

Горвласти хотят обсудить с калининградцами новые правила застройки

Комитет архитектуры и строительства администрации Калининграда намерен обсудить с жителями города проект Правил землепользования и застройки, сообщили корреспонденту «Нового Калининграда. Ru» в пресс-службе мэрии в среду.

Источник: Новый Калининград

18 августа проект Правил землепользования и застройки (ПЗЗ) будет представлен жителям Чкаловска, а 25 августа — жителям Малого Борисово и Юго-востока. По словам главы комитета архитектуры и строительства Артура Крупина, это уже шестая версия проекта. «В связи с тем, что это достаточно сложный градостроительный документ, мы пытаемся с калининградцами встречаться для того, чтобы более детально и более простым языком объяснить, что это за документ, для чего он нужен. Говоря простым языком, этот документ показывает, в каком виде будет застраиваться город. Примерно год назад мы утвердили Генеральный план города, он разбил город на функциональные зоны, в которых указано, что может или не может строиться. А вот в ПЗЗ мы уточняем, в каком виде там могут появиться объекты: процент застройки, площадь озеленения, этажность — те вопросы, которые чаще всего беспокоят калининградцев», — подчеркнул Крупин.

Представители КАиС намерены детально обсуждать проект ПЗЗ на встречах с жителями микрорайонов города. Ознакомиться с проектом можно на сайте администрации.

В Чкаловске обсуждение проекта ПЗЗ пройдет 18 августа в ДК «Чкаловский». Начало встречи в 18:00.

Жителей микрорайонов Малое Борисово и Юго-восток сотрудники комитета архитектуры и строительства приглашают высказать свои замечания, предложения, пожелания по проекту ПЗЗ в следующую пятницу, 25 августа, в здании МОУ СОШ № 26 по адресу: ул. Подп. Емельянова, 156. Мероприятие начнется в 18:00.

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