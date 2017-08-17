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06:36 (мск), источник: Известия

Штрафы крупного бизнеса за впервые допущенные нарушения могут отменить

Минэкономразвития предлагает масштабировать норму о предупреждениях и на большие предприятия.

Источник: Reuters

Минэкономразвития предлагает не штрафовать крупный бизнес, если он совершает нарушение впервые. Вместо этого предприятиям может выноситься предупреждение, рассказал «Известиям» замминистра экономического развития Савва Шипов. Нововведение позволит снизить нагрузку на бизнес, в деятельности которого были выявлены недочеты, не причинившие вреда. Сейчас эта норма действует только для малых и средних компаний. Эксперты указывают, что отсутствие подобной меры сегодня стимулирует коррупционные риски: размер штрафов для крупного бизнеса довольно велик, и предприниматели часто предпочитают договориться с контролерами неофициально.

Раньше, если контрольно-надзорные органы выявляли у малого или среднего бизнеса какое-либо нарушение впервые, они могли выбирать: сразу штрафовать предпринимателя или выписывать предупреждение. Чаще всего контролеры делали выбор в пользу фискальной санкции — это позволяет отчитываться о пополнении бюджета на внушительные суммы.

Однако в июле прошлого года вступил в силу закон, согласно которому при допущении нарушения в первый раз предприниматель получает предупреждение. Штраф выписывается, если ситуация не улучшилась. Теперь Минэкономразвития предлагает распространить эту меру и на крупный бизнес, рассказал «Известиям» замминистра экономического развития Савва Шипов.

— Это позволит снизить штрафные нагрузки на бизнес за нарушения, которые совершены впервые и не причинили вреда, — пояснил замминистра.

Сейчас предложение Минэкономразвития рассматривается в других ведомствах, после чего оно будет обсуждаться на профильной подкомиссии в правительстве. По итогам Минэкономразвития приступит к разработке соответствующего законопроекта.

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С просьбой распространить норму о предупреждениях на крупный бизнес к премьер-министру Дмитрию Медведеву ранее обращался глава РСПП Александр Шохин. Малый и средний бизнес сразу после появления закона о предупреждениях ощутил на себе результаты его работы: во второй половине 2016 года количество «желтых карточек» бизнесу выросло на 52,8% (по сравнению со второй половиной предыдущего года) и составило порядка 76 тыс. Общее же количество решений о привлечении к ответственности сократилось на 17%. На 23% снизилось и число штрафов, выписанных предпринимателям.

Если норма о предупреждениях вместо штрафов существует для малого и среднего бизнеса, то она должна быть и для крупного, согласен и директор Института стратегического анализа ФБК Игорь Николаев.

— Это логично. Неважно, малый или большой, — всё равно это бизнес. Несправедливо малым и средним предпринимателям сначала выписывать предупреждение, а крупному бизнесу сразу штраф. Тем более у крупного бизнеса и штрафы крупные, а в этом случае нагрузка на них снизится, — считает эксперт.

Нововведение поможет снизить коррупционные риски как в самих крупных компаниях, так и в контрольно-надзорных органах, указал в беседе с «Известиями» директор экспертно-аналитического центра РАНХиГС Николай Калмыков.

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— При проверках должны быть задействованы все меры, позволяющие избежать рисков. Если при незначительных нарушениях будут сначала выноситься предупреждения, то это снизит коррупционные риски: ни компании не будут пытаться договориться неофициально, ни контролеры не будут на это намекать. При этом у предприятий будет стимул к реальному устранению проблемы, а не к тому, чтобы ее неофициально решить, — уверен Николай Калмыков.

Еще одна мера, которая позволит снизить нагрузку на бизнес, — это оптимизация работы региональных контрольно-надзорных ведомств. В пресс-службе Минфина ранее сообщали «Известиям», что сокращение количества контролеров в том числе позволит повысить им зарплату. Министр финансов Антон Силуанов успешным примером такой оптимизации называл ликвидацию Росфиннадзора и передачу его полномочий казначейству.

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