Свыше 30 млн рублей распределили между аграриями Хабаровского края
В Хабаровском крае подвели итоги конкурса по распределению господдержки на обновление
В Хабаровском крае подвели итоги конкурса по распределению господдержки на обновление
Среди сельхозтоваропроизводителей распределили 30,4 миллиона рублей. В числе получателей средств — малые и крупные организации, фермеры, которые занимаются растениеводством и животноводством.
По словам заместителя министра по модернизации агропромышленного комплекса министерства Вадима Домашенкина, этот вид поддержки пользуется большим спросом у аграриев.
«Мы отмечаем, что фермеры и более крупные хозяйства стали активнее закупать новую технику. Ведь дело это выгодное — при соблюдении всех необходимых условий можно компенсировать до 50% понесенных затрат. Помимо этого, в хозяйствах повышается производительность труда, что является важным фактором увеличения посевных площадей», — рассказал Вадим Домашенкин. Всего с начала года сельхозтоваропроизводители края закупили 64 единицы новой техники. В их числе — 12 тракторов, три зерноуборочных и два кормоуборочных комбайна.