Свыше 30 млн рублей распределили между аграриями Хабаровского края

«Мы отмечаем, что фермеры и более крупные хозяйства стали активнее закупать новую технику. Ведь дело это выгодное — при соблюдении всех необходимых условий можно компенсировать до 50% понесенных затрат. Помимо этого, в хозяйствах повышается производительность труда, что является важным фактором увеличения посевных площадей», — рассказал Вадим Домашенкин. Всего с начала года сельхозтоваропроизводители края закупили 64 единицы новой техники. В их числе — 12 тракторов, три зерноуборочных и два кормоуборочных комбайна.