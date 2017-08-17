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03:21 (мск), источник: Губерния онлайн

Свыше 30 млн рублей распределили между аграриями Хабаровского края

В Хабаровском крае подвели итоги конкурса по распределению господдержки на обновление машинно-тракторного парка. Выплаты получили 15 хозяйств региона. Выданные средства позволят аграриям компенсировать часть затрат на покупку сельхозтехники, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу правительства края.

Среди сельхозтоваропроизводителей распределили 30,4 миллиона рублей. В числе получателей средств — малые и крупные организации, фермеры, которые занимаются растениеводством и животноводством.

По словам заместителя министра по модернизации агропромышленного комплекса министерства Вадима Домашенкина, этот вид поддержки пользуется большим спросом у аграриев.

«Мы отмечаем, что фермеры и более крупные хозяйства стали активнее закупать новую технику. Ведь дело это выгодное — при соблюдении всех необходимых условий можно компенсировать до 50% понесенных затрат. Помимо этого, в хозяйствах повышается производительность труда, что является важным фактором увеличения посевных площадей», — рассказал Вадим Домашенкин. Всего с начала года сельхозтоваропроизводители края закупили 64 единицы новой техники. В их числе — 12 тракторов, три зерноуборочных и два кормоуборочных комбайна.

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