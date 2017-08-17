Хабаровчан поставили на третье место в квартирном рейтинге

Хабаровск оказался на третьей строчке рейтинга городов по возможности жителей купить квартиру в Москве. Выяснилось, что дальневосточники уступают по этому показателю только Санкт-Петербургу и Сочи — это в очередной раз указывает на дороговизну недвижимости на берегах Амура.

Исследование, с результатами которого ознакомился корреспондент РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», провели специалисты федерального портала «Мир квартир». Они подсчитали, сколько столичных квадратных метров смогут купить жители крупных городов России, если продадут жильё у себя на родине.

«Средняя цена метра в Белокаменной, если исключить элитный сегмент и считать вместе с Новой Москвой, составляет 192 302 рубля. Разделив на нее среднюю цену квартиры в каждом городе, можно узнать, сколько таких “квадратов” может выкупить регионал. Оказалось, что не очень много. Только жители Санкт-Петербурга и Сочи могут рассчитывать на квартиру обычного формата», — сообщается на сайте.

Хабаровск возглавил группу городов, жители которых могут позволить себе лишь небольшую квартиру-студию в столице. Средняя стоимость помещения в краевом центре составляет 4 481 231 рубля — этого хватает на 23 квадратных метра в Москве. В первую десятку вошли также Владивосток (6-е место) и Якутск (9-е) — а другие города, расположенные на Дальнем Востоке, исследователи и вовсе обошли вниманием.