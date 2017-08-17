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03:18 (мск), источник: Восток Медиа

Хабаровчан поставили на третье место в квартирном рейтинге

Житель дальневосточной столицы может позволить себе 23 квадратных метра в Москве.

Хабаровск оказался на третьей строчке рейтинга городов по возможности жителей купить квартиру в Москве. Выяснилось, что дальневосточники уступают по этому показателю только Санкт-Петербургу и Сочи — это в очередной раз указывает на дороговизну недвижимости на берегах Амура.

Исследование, с результатами которого ознакомился корреспондент РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», провели специалисты федерального портала «Мир квартир». Они подсчитали, сколько столичных квадратных метров смогут купить жители крупных городов России, если продадут жильё у себя на родине.

«Средняя цена метра в Белокаменной, если исключить элитный сегмент и считать вместе с Новой Москвой, составляет 192 302 рубля. Разделив на нее среднюю цену квартиры в каждом городе, можно узнать, сколько таких “квадратов” может выкупить регионал. Оказалось, что не очень много. Только жители Санкт-Петербурга и Сочи могут рассчитывать на квартиру обычного формата», — сообщается на сайте.

Хабаровск возглавил группу городов, жители которых могут позволить себе лишь небольшую квартиру-студию в столице. Средняя стоимость помещения в краевом центре составляет 4 481 231 рубля — этого хватает на 23 квадратных метра в Москве. В первую десятку вошли также Владивосток (6-е место) и Якутск (9-е) — а другие города, расположенные на Дальнем Востоке, исследователи и вовсе обошли вниманием.

В среднем гражданин России может купить 16 квадратных метров московской недвижимости, а стоить это будет три с небольшим миллиона рублей. Сотрудники портала отмечают, что их расчёты «довольно схематичны» и при должном старании в Москве можно купить дешевле, например, комнату, так как ее «квадрат» котируется ниже квартирного — или вести поиски подальше от МКАД. «Теоретически задача покупки столичного жилья без доплаты и ипотеки по плечу жителям почти всех городов нашего списка», — резюмировали специалисты.

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