Хабаровчан поставили на третье место в квартирном рейтинге
Житель дальневосточной столицы может позволить себе 23 квадратных метра в Москве.
Житель дальневосточной столицы может позволить себе 23 квадратных метра в Москве.
Хабаровск оказался на третьей строчке рейтинга городов по возможности жителей купить квартиру в Москве. Выяснилось, что дальневосточники уступают по этому показателю только
Исследование, с результатами которого ознакомился корреспондент РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», провели специалисты федерального портала «Мир квартир». Они подсчитали, сколько столичных квадратных метров смогут купить жители крупных городов России, если продадут жильё у себя на родине.
«Средняя цена метра в Белокаменной, если исключить элитный сегмент и считать вместе с Новой Москвой, составляет 192 302 рубля. Разделив на нее среднюю цену квартиры в каждом городе, можно узнать, сколько таких “квадратов” может выкупить регионал. Оказалось, что не очень много. Только жители
Хабаровск возглавил группу городов, жители которых могут позволить себе лишь небольшую
В среднем гражданин России может купить 16 квадратных метров московской недвижимости, а стоить это будет три с небольшим миллиона рублей. Сотрудники портала отмечают, что их расчёты «довольно схематичны» и при должном старании в Москве можно купить дешевле, например, комнату, так как ее «квадрат» котируется ниже квартирного — или вести поиски подальше от МКАД. «Теоретически задача покупки столичного жилья без доплаты и ипотеки по плечу жителям почти всех городов нашего списка», — резюмировали специалисты.