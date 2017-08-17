Крупные промышленные предприятия уличили в загрязнении воздуха Красноярска

Источник: РИА "Новости"

Крупные промышленные предприятия Красноярска были уличены в нарушениях требований экологического законодательства. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

«Наиболее распространенным нарушением… является выброс предприятиями вредных веществ в отсутствие установленных нормативов и специального разрешения», — сообщили в ведомстве.

Так, в начале 2017 года АО «НПП «Радиосвязь» в центральной части города эксплуатировало котельную в отсутствие нормативно-разрешительной документации. ООО «СтиропласТ», Химзавод — филиала АО «Красмаш», МП «КПАТП-2», КГБУЗ «ККПНД № 1», ООО «Юграф» и др. уличены в аналогичных нарушениях. К дисциплинарной ответственности привлечено 22 должностных лица. Назначены штрафы на общую сумму 350 тыс. руб.

Отмечается, что нарушения МП «КПАТП-2», КГБУЗ «ККПНД № 1» не устранены. В суд направлены иски о приостановлении деятельности предприятий.

Работники прокуратуры также проводили проверки в период действия неблагоприятных метеорологических условий (НМУ).

«ООО «КраМЗ» план мероприятий по регулированию выбросов при НМУ с министерством природных ресурсов и экологии Красноярского края не согласовало. В деятельности АО «НПП «Радиосвязь» указанный план мероприятий отсутствует. Надлежащие работы в период наступления НМУ не проводятся. Должностными лицами ООО «КраМЗЭнерго» в период действия НМУ первой степени опасности не в полном объеме приняты меры к выполнению пункта плана мероприятий, предусматривающего проведение контроля на внешней границе расчетной санитарно-защитной зоны и за ее пределами», — рассказывают в прокуратуре.

Нарушения закона выявлены в работе АО «РУСАЛ Красноярск», ООО «Красноярский цемент», АО «КрЭВРЗ», ТЭЦ-3, АО «Ионесси», ООО «Шиноремонтный завод», ОАО «Агроспецсервис», ООО «Карбоника-Ф», ООО «Первый кирпичный завод».