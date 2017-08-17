Крупные промышленные предприятия уличили в загрязнении воздуха Красноярска
Нарушения МП «КПАТП-2», КГБУЗ «ККПНД № 1» не устранены.
Нарушения МП «КПАТП-2», КГБУЗ «ККПНД № 1» не устранены.
Крупные промышленные предприятия Красноярска были уличены в нарушениях требований экологического законодательства. Об этом сообщает
«Наиболее распространенным нарушением… является выброс предприятиями вредных веществ в отсутствие установленных нормативов и специального разрешения», — сообщили в ведомстве.
Так, в начале 2017 года АО «НПП «Радиосвязь» в центральной части города эксплуатировало котельную в отсутствие
Отмечается, что нарушения МП «КПАТП-2», КГБУЗ «ККПНД № 1» не устранены. В суд направлены иски о приостановлении деятельности предприятий.
Работники прокуратуры также проводили проверки в период действия неблагоприятных метеорологических условий (НМУ).
«ООО «КраМЗ» план мероприятий по регулированию выбросов при НМУ с министерством природных ресурсов и экологии Красноярского края не согласовало. В деятельности АО «НПП «Радиосвязь» указанный план мероприятий отсутствует. Надлежащие работы в период наступления НМУ не проводятся. Должностными лицами ООО «КраМЗЭнерго» в период действия НМУ первой степени опасности не в полном объеме приняты меры к выполнению пункта плана мероприятий, предусматривающего проведение контроля на внешней границе расчетной
Нарушения закона выявлены в работе АО «РУСАЛ Красноярск», ООО «Красноярский цемент», АО «КрЭВРЗ», ТЭЦ-3, АО «Ионесси», ООО «Шиноремонтный завод», ОАО «Агроспецсервис», ООО «Карбоника-Ф», ООО «Первый кирпичный завод».
При промышленных выбросах дымовой трубы котельной № 2 ООО «КрасКом» обнаружено превышение установленных норм выброса по углероду оксиду в 1,7 раза. Также предприятием используется газоочистное оборудование с показателями, которые не обеспечивают надлежащую очистку промышленных выбросов.