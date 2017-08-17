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04:30 (мск), источник: Восток Медиа

Владельцу утонувшей в Амурском лимане баржи грозит крупный штраф

Возбуждено дело об административном правонарушении.

Владельцу затонувшего в Хабаровском крае судна с углём грозит многомиллионный штраф. Чтобы избежать больших затрат, ему необходимо в ближайшее время достать баржу со дна Амурского лимана. При этом специалисты пока не выявили последствий от её нахождения в воде, сообщает РИА «Восток-Медиа — Хабаровск».

Сотрудники Росприроднадзора уже возбудили административное дело и проводят расследование. На место происшествия специалисты решили не выезжать, они утверждают, что в этом нет необходимости. По факту случившегося возбуждено административное дело по статье «Нарушение водоохранного режима». Максимальная санкция по ней предусматривает штраф в размере 40 тысяч рублей.

«В любом случае будут предприняты меры, ответственное лицо будет привлечено к административной ответственности и, если они не поднимут баржу — предъявим ущерб. Мы воздействия пока не выявили, но само нахождение судна в Амурском лимане уже негативно влияет на окружающую среду, особенно, если это надолго затянется. Владелец баржи собирается её поднимать, насколько мне известно, но это не делается за один день», — сообщил исполняющий обязанности начальника отдела по надзору на море по Хабаровскому краю Тихоокеанского морского управления Росприроднадзора Александр Плахтий.

По мнению специалистов, через 20−30 лет, когда биг-бэги сгниют и из них высыпется уголь, это окажет негативное влияние на морскую среду. Ещё большую опасность представляет судно. Если в ближайшее время предприниматель не достанет его со дня Амурского лимана, а специалисты зафиксируют вред, то владельцу предстоит заплатить многомиллионный штраф.

«Нас интересует сама баржа, ну, и уголь, само собой. Баржу, скорее всего, достанут, а уголь — не знаю, как его собирать. Сейчас мы будем работать с судовладельцем. Нам нужно узнать, что было на борту, были ли какие-то нефтесодержащие и вредные вещества, кроме угля. А также выяснить, что это за баржа, какого типа и какой у неё вес. Сумма штрафа зависит от срока пребывания судна в воде, веса и прочего», — объяснил Александр Плахтий.

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», судно с углём затонуло в Амурском лимане утром 15 августа. На борту не было экипажа, баржу тянули на буксире, поэтому никто не пострадал. Проверку случившегося начали сотрудники Дальневосточной транспортной прокуратуры. Известно, что груз был в биг-бэгах и это могло смягчить экологический вред. Сам судовладелец считает, что вреда окружающей среде происшествие не нанесло.

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