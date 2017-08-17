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05:10 (мск), источник: Восток Медиа

Долги по зарплате в Хабаровском крае растут, снижаясь

Общую положительную динамику сводит на нет бывший «Дальспецстрой».

Источник: Reuters

Задолженность по заработной плате в Хабаровском крае увеличилась почти на 40 процентов за месяц — и по состоянию на 1 августа превысила отметку в 180 миллионов рублей. Власти уверяют, что на показатели продолжает оказывать негативное влияние ситуация вокруг бывшего «Дальспецстроя» — без этого фактора регион оказался бы в числе наиболее благополучных в этом отношении субъектов Федерации, сообщает РИА «Восток-Медиа — Хабаровск».

Данные о зарплатных долгах в стране обнародовал Росстат. В разделе «Дальневосточный федеральный округ» Хабаровский край занял вторую строчку, уступив только Приморью, по традиции демонстрирующему самый высокий показатель по России (свыше 450 миллионов рублей). Рекордно маленький долг у Сахалинской области, а в Еврейской автономной области и на Камчатке его нет вообще.

«Основная часть задолженности в Хабаровском крае принадлежит именно бывшему “Дальспецстрою” — в районе 168 миллионов рублей. Что же касается предприятий, которые находятся в зоне ответственности регионального правительства, то они долги снижают, причём очень хорошо», — рассказала корреспонденту агентства заместитель министра экономического развития Хабаровского края Маргарита Бастрикина.

Она отметила, что власти региона стараются повлиять на сложившуюся ситуацию, чтобы покинуть верхнюю часть списка субъектов-должников. Если в ближайшее время преемник «Дальспецстроя» всё-таки сможет ликвидировать задолженность, показатели края существенно изменятся в лучшую сторону.

Как уже сообщалось, ФГУП «Главное военное строительное управление № 6», пришедшее на смену «Дальспецстрою», рассчитывает полностью погасить долги перед собственными работниками к началу сентября. Источником средств станет продажа активов обанкротившегося застройщика в Приморском крае.

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