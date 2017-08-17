Долги по зарплате в Хабаровском крае растут, снижаясь
Общую положительную динамику сводит на нет бывший «Дальспецстрой».
Общую положительную динамику сводит на нет бывший «Дальспецстрой».
Задолженность по заработной плате в Хабаровском крае увеличилась почти на 40 процентов за месяц — и по состоянию на 1 августа превысила отметку в 180 миллионов рублей. Власти уверяют, что на показатели продолжает оказывать негативное влияние ситуация вокруг бывшего «Дальспецстроя» — без этого фактора регион оказался бы в числе наиболее благополучных в этом отношении субъектов Федерации, сообщает РИА «Восток-Медиа — Хабаровск».
Данные о зарплатных долгах в стране обнародовал Росстат. В разделе «Дальневосточный федеральный округ» Хабаровский край занял вторую строчку, уступив только Приморью, по традиции демонстрирующему самый высокий показатель по России (свыше 450 миллионов рублей). Рекордно маленький долг у Сахалинской области, а в Еврейской автономной области и на Камчатке его нет вообще.
«Основная часть задолженности в Хабаровском крае принадлежит именно бывшему “Дальспецстрою” — в районе 168 миллионов рублей. Что же касается предприятий, которые находятся в зоне ответственности регионального правительства, то они долги снижают, причём очень хорошо», — рассказала корреспонденту агентства заместитель министра экономического развития Хабаровского края Маргарита Бастрикина.
Она отметила, что власти региона стараются повлиять на сложившуюся ситуацию, чтобы покинуть верхнюю часть списка
Как уже сообщалось, ФГУП «Главное военное строительное управление № 6», пришедшее на смену «Дальспецстрою», рассчитывает полностью погасить долги перед собственными работниками к началу сентября. Источником средств станет продажа активов обанкротившегося застройщика в Приморском крае.