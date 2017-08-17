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09:21 (мск), источник: Om1.ru

Из-за АЧС в Омской области уничтожено почти 10 тысяч свиней

От вируса пострадали 75 поселений в 8 районах области. На компенсационные выплаты выделено 100 миллионов рублей.

Накануне в Омске прошло заседание комиссии по предупреждению распространения и ликвидации очагов особо опасных болезней животных на территории Омской области. Минсельхозпрод обсудил с представителями Миндздрава, Минприроды, Управления Россельхознадзора, а также Главного управления ветеринарии, УВД России по Омской области и другими членами комиссии ситуацию по африканской чуме свиней (АЧС).

В Омской области от вируса пострадали 75 сельских поселений в Саргатском, Любинском, Омском, Таврическом, Горьковском, Оконешниковском, Нижнеомском и Кормиловском районах. Он постепенно распространяется. На прошлых выходных очаг зафиксировали уже в Любинском районе. Там ввели ограничения.

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По данным регионального Минсельхозпрода, с начала возникновения АЧС уничтожено 9,9 тысяч свиней, общий вес которых составил порядка 640 тонн. Пока АЧС коснулась только домашних животных. Лабораторные исследования 15 проб от диких кабанов из 7 районов области показали отрицательный результат.

Из резервного фонда Облправительства на компенсационные выплаты выделено 100 миллионов рублей. Владельцы личных подворий уже начали получать первые деньги. Также по сниженным ценам гражданам предлагаю домашнюю птицу и телят.

По словам Министра сельского хозяйства и продовольствия Омской области Максима Чекусова, истинная причина появления вируса в регионе еще не установлена. Пока считается, что инфекция попала с кормами и продукцией свиноводства.

Чекусов сообщил:

— С владельцами, скрывшими факты падежа животных, разбираются правоохранительные органы, и они могут быть привлечены к уголовной ответственности.

Оперативный штаб в региональном Минсельхозпроде продолжает работу по ликвидации последствий биолого-социальной ЧС. По всем вопросам можно обращаться по телефону: 8 (3812) 35−72−65.

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