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05:46 (мск), источник: AmurMedia.ru

Потеря 1 млн птицы для «Амурского бройлера» не так уж страшна — бизнес Хабаровского края

Так местные птицеводы оценили последствия решительных действий, предпринятых амурским предприятием из страха перед птичьим гриппом.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 17 августа, AmurMedia.

Для такого крупного предприятия, как «Амурский бройлер», даже миллион забитой по ложной тревоге птицы не будет критичным, считают птицеводы Хабаровского края. И нет конкурентов, которые захотели бы воспользоваться благоприятными обстоятельствами, так как рынок производства куриного мяса беден, сообщили корр. ИА AmurMedia в птицеводческих предприятиях Хабаровского края.

На прошлой неделе «Амурский бройлер», заподозрив птичий грипп, забил миллион цыплят-бройлеров. Однако взятые повторно пробы материала не выявили смертельно опасного для птичьего поголовья вируса.

Решение пустить под нож весь молодняк руководство «Амурского бройлера» объясняет просто.

«Мы понесли серьезные потери, но считаем, что сделали правильно. Самый лучший способ бороться с болезнью даже на стадии ее подозрения — купировать в корне. Если бы болезнь выскочила из-под контроля, то это могло бы кончиться плохо для предприятия», — подчеркнул генеральный директор ООО «Амурский бройлер» Олег Турков.

Как сообщили на хабаровских птицеводческих предприятиях, об опасениях амурских птицеводов им известно, и пугать птичьим гриппом их не стоит, так как они и так всегда начеку: страшнее напасти для их подопечных просто нет. В отличие от человеческого гриппа от птичьего нет прививок и нет спасения.

— О ситуации на «Амурском бройлере», конечно, знаем, — сообщил исполнительный директор ОАО «Племптицезавод «Хабаровский» Сергей Жук. — Я работаю уже 20 лет в этой сфере, и за это время не припомню, чтобы до нашего края дошла эпидемия птичьего гриппа. Вот у соседей было, но тоже редко. Помнится, года три назад опять-таки Амурская область пострадала от него.

Никакого страха перед птичьим гриппом не испытывают и мелкие фермеры. Многие даже и не слышали о проблемах в Амурской области.

Местные производители также убеждены, что, хотя ситуация с вынужденным забоем птицы — неприятная для «Амурского бройлера», такой гигант ее достаточно спокойно переживет. Тем более, что просто некому воспользоваться обстоятельствами, чтобы предложив свою продукцию, потеснить лидера.

— Миллион забитых из-за гриппа бройлеров — это, конечно, немало, но для «Амурского бройлера», поверьте, цифра не столь существенная, — поделились на одном из местных птицеводческих предприятий. — На нашем региональном рынке это самый крупный игрок в сегменте охлажденного куриного мяса. У нас вообще местный рынок птицы сдулся: «Дальневосточной птицы» уже нет, она обслуживает Приморье, «Михайловского» и «Хабаровского» бройлера тоже нет, так кто остается?

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