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05:50 (мск), источник: Восток Медиа

Новые автобусы из Китая выходят на дороги Хабаровска

Транспортные единицы пополнят маршруты «Пяти звёзд» в ближайшее время.

Источник: Восток Медиа

В дальневосточную столицу прибыла часть крупной партии новых низкопольных автобусов, закупленных группой компаний «Пять звёзд». На дороги города выйдут десять единиц транспорта — с 18 августа некоторые из них уже встанут на маршруты.

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», эта партия — крупнейшая из купленных за последнее время местными перевозчиками. Процедуру растаможивания прошли уже десять транспортных средств.

«Люди сегодня садятся в эти новые автобусы, потом проезжают на старых и начинают возмущаться. И вот компания приобрела партию из 20 новых автобусов китайского производства. Три из них уже завтра выйдут на 14-й маршрут. Почему — потому что вчера проводил горячую линию и жители посёлка имени Горького попросили: «Пожалуйста, дайте нам новые автобусы», — рассказал начальник городского управления транспорта Сергей Суковатый.

Остальные семь растаможенных автобусов выйдут на дороги Хабаровска до конца следующей недели. Они будут работать на 14-м и на 34-м маршрутах. Новые единицы транспорта вмещают в себя по 78 человек, содержат по 28 сидячих мест, в том числе три складных. Внутри имеются камеры видеонаблюдения, рампы для подъёма и спуска инвалидной коляски.

«Стоимость одного автобуса составляет 6,7 миллиона рублей. Мы являемся крупным перевозчиком Хабаровского края, у нас идёт постоянное обновление техники, и это никак не связано с различными отзывами», — сообщила представитель компании «Пять звёзд» Мария Шевелёва.

Группа компаний стала лидером краевой столицы по нарушениям правил дорожного движения. Во время проверок осенью прошлого года, после конкурса перевозчиков, «Пять звёзд» первой попала в поле зрения сотрудников ГИБДД по перебивке номеров на пассажирских автобусах, её представителей неоднократно штрафовали за транспортные средства с низкими полами. Входящее в «Пять звёзд» ООО «Васильев» «прогремело» на всю Россию после столкновения двух пассажирских автобусов на Комсомольской трассе в августе 2015 года.

В управлении транспорта администрации Хабаровска тоже нацелены на обновление муниципального парка. В город в этом году доставят новые автобусы большой вместимости. Транспортные средства длиной в 12 метров будут работать на газе.

«Ежедневно на дороги города выходит 700−715 единиц транспорта. Если говорить о муниципалах, то у них машин по 130 ежедневно выходит. Из них процентов где-то 85 — это те, которым уже порядка 20 лет и больше, которые надо будет списывать. Сегодня на фоне новых машин коммерсантов муниципальный парк выглядит очень бледно. Поэтому первую партию автобусов на газе мы будем покупать в этом году, и на следующий у нас 120 миллионов заложено. Или мы купим партию сразу большую в лизинг — есть сейчас такая договорённость с банком — или же купим разовую партию. Деньги в бюджете заложены, то есть муниципальный транспорт будет обновляться», — объяснил Сергей Суковатый.

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