Турция согласилась принять российских экспертов для оценки вируса Коксаки

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Роспотребнадзор работает с турецкой стороной по координации действий, направленных на стабилизацию ситуации, по дипломатическим каналам запрошена возможность визита с экспертной оценкой, турецкой стороной подтверждено безусловное согласие и готовность принять российских специалистов. Роспотребнадзор

По данным Роспотребнадзора, в горячую линию поступило более 900 обращений от российских туристов, пострадавших от вируса Коксаки на турецких курортах. Из них 500 человек уже заболели, еще 120 обратились за помощью в профилактике вирусного заболевания и более 260 человек обратились с вопросами по защите прав потребителей.

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Роспотребнадзор проанализировал поступившие обращения и выяснил, что более 77% пострадавших составляют дети. По данным ведомства, наибольшее число пораженных вирусом туристов отмечено в гостиницах Сиде, Аланьи, Кемера и Белека, во время отдыха во второй половине июля.

Минздрав 11 августа выпустил памятку о вирусе Коксаки для туристов, отправляющихся на отдых в Турцию. Согласно памятке, вирус Коксаки является энтеровирусной инфекцией, клинические проявления которого варьируются от легких лихорадочных состояний до тяжелых мененгитов. По данным Минздрава, первым симптомом заболевания вирусом является повышение температуры тела до 39−40 градусов. «Появляется сильная головная боль, головокружение, рвота, иногда боли в животе, спине, судорожный синдром, нередко выраженные катаральные проявления со стороны ротоглотки, верхних дыхательных путей», — ометили в Минздраве.