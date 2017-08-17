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06:03 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Руководство бара на пр. Мира обязали снять непристойный баннер

Краевое УФАС нашло нарушения в рекламе кальянной.

Краевое УФАС рассмотрело жалобу на непристойную рекламу бара «Black Street» на пр. Мира, 96. Члены комиссии признали баннер пошлым и обязали руководство заведения демонтировать панно. Такое решение было принято на заседании УФАС 16 августа.

На собрании присутствовали 18 человек. 12 из них решили, что баннер, на котором девушка облизывает банан, имеет признаки непристойности. Присутствие фразы «Black Street. Новый формат бара. Теперь наши конкуренты знают, чем себя занять» только подтвердило двусмысленный характер данной рекламы. Еще один человек не увидел ничего пошлого в панно, а пятеро членов комиссии от голосования воздержались.

Отметим, согласно законодательству РФ, после предписания УФАС, администрация бара должна снять панно в течение 30 дней. В обратном случае руководству заведения придется заплатить штраф.

Напомним, жалобу на рекламу бара «Black Street» направило управление архитектуры Красноярска. Жители города потребовали демонтировать конструкцию из Центрального и Советского районов Красноярка.

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