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06:23 (мск), источник: Восток Медиа

Сергей Суковатый: в Хабаровске вечерних автобусных рейсов не станет меньше

Повышение платы за проезд не скажется на количестве единиц транспорта на линии.

Источник: Восток Медиа

В дальневосточной столице не планируют сокращать количество автобусов, которые курсируют после 20:00. Об этом на встрече с журналистами сообщил начальник управления транспорта городской администрации Сергей Суковатый. По его словам, сотрудники ведомства следят за тем, чтобы перевозчики выставляли на маршруты столько же машин, сколько было до повышения платы за проезд в вечернее время.

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», стоимость поездки после 20:00 на городском муниципальном транспорте с 15 августа составляет 30 рублей. По вечерам пассажиропоток резко сокращается и для того, чтобы автотранспортные предприятия не работали себе в убыток, было принято решение увеличить плату за проезд.

«В течение двух дней, в которые действует вечерний тариф, к нам в управление транспорта поступило всего три звонка. Не с жалобой, почему 30 рублей, а люди просто интересуются: не будет ли сокращено количество транспорта по вечерам, не увеличится ли интервал. Сразу говорю, что расписание в сторону сокращения транспортных средств уменьшаться не будет, интервал расти — тоже. Мы составили график и выходим каждый вечер после 20:00, смотрим, соблюдается ли расписание», — объяснил начальник городского управления транспорта Сергей Суковатый.

Он также сообщил, что в ведомстве намерены сделать всё возможное, чтобы в ближайший год хабаровские перевозчики не увеличивали цену проезда на своих маршрутах. По словам Сергея Суковатого, горожанам нужно привыкнуть к изменению стоимости, которое произошло весной.

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