Второй этап Набережной в Уфе достроят к концу лета 2018 года

Работы на одном из самых ожидаемых строительных проектов в Уфе, Набережной, кипят. Сегодня рабочие приступили ко второму этапу — часть от комплекса «Юность» до улицы Пугачева, включая Монумент Дружбы.

— На объекте задействовано порядка 20 единиц техники, трудится более 80 работников. Погрузили 12 тысяч тонн шпунта, произвели отсыпку с уплотнением 125 тысяч кубов песчано-гравийной смеси, укрепили откосы бутовым камнем в объеме 13 тысяч кубов, уложили 2 тысячи кубов бетонной смеси. На данный момент продолжается отсыпка ПГС и погружение шпунта, — объяснил генеральный директор подрядной организации Эльвир Бикметов.