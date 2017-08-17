Второй этап Набережной в Уфе достроят к концу лета 2018 года
Сегодня там работают 80 человек и 20 единиц техники.
Сегодня там работают 80 человек и 20 единиц техники.
Работы на одном из самых ожидаемых строительных проектов в Уфе, Набережной, кипят. Сегодня рабочие приступили ко второму этапу — часть от комплекса «Юность» до улицы Пугачева, включая Монумент Дружбы.
— На объекте задействовано порядка 20 единиц техники, трудится более 80 работников. Погрузили 12 тысяч тонн шпунта, произвели отсыпку с уплотнением 125 тысяч кубов
Этот этап строители планируют завершить к августу 2018 года. Затем рабочие приступят к строительству третьей части — по улице Пугачева до Бельской и к четвертой — от памятника Салавату Юлаеву до железнодорожного моста через реку Белую.