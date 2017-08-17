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07:58 (мск), источник: Комсомольская правда

Второй этап Набережной в Уфе достроят к концу лета 2018 года

Сегодня там работают 80 человек и 20 единиц техники.

Работы на одном из самых ожидаемых строительных проектов в Уфе, Набережной, кипят. Сегодня рабочие приступили ко второму этапу — часть от комплекса «Юность» до улицы Пугачева, включая Монумент Дружбы.

— На объекте задействовано порядка 20 единиц техники, трудится более 80 работников. Погрузили 12 тысяч тонн шпунта, произвели отсыпку с уплотнением 125 тысяч кубов песчано-гравийной смеси, укрепили откосы бутовым камнем в объеме 13 тысяч кубов, уложили 2 тысячи кубов бетонной смеси. На данный момент продолжается отсыпка ПГС и погружение шпунта, — объяснил генеральный директор подрядной организации Эльвир Бикметов.

Этот этап строители планируют завершить к августу 2018 года. Затем рабочие приступят к строительству третьей части — по улице Пугачева до Бельской и к четвертой — от памятника Салавату Юлаеву до железнодорожного моста через реку Белую.

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