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07:54 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Екатеринбургские автобусники сорвали конкурсы мэрии

На семи маршрутах.

Источник: УралИнформБюро

В Екатеринбурге перевозчики бойкотировали аукционы мэрии по выбору подрядчиков для обслуживания автобусных маршрутов, передает «Уралинформбюро». Согласно информации с сайта госзакупок, на маршруты № 014, 083, 033, 4, 73, 08 и 082 не заявился ни один участник. В итоге торги признали несостоявшимися.

Ранее автобусники предупреждали чиновников, что не будут участвовать в аукционах, ссылаясь на абсурдность прописанных в конкурсной документации требований.

В частности, перевозчиков не устраивало увеличение количества транспорта на маршрутах. Они заявляли, что им придется ездить себе в убыток. Также, согласно новым условиям, все машины должны быть большой или средней вместимости, а их возраст должен быть не более 7 лет. Сейчас в распоряжении частников нет такого транспорта. Самое абсурдное, что к ЧМ-2018 машины необходимо перекрасить в зеленый цвет.

В мэрии предполагали, что конкурсы могут сорваться. Там заявляли, что разрешат коммерсантам обслуживать маршруты до тех пор, пока не определятся с новыми подрядчиками.

Перевозчики написали жалобу в Свердловское Управление ФАС и будут добиваться приведения конкурсной документации в соответствие с федеральным законодательством.

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