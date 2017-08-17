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07:29 (мск), источник: PROUFU.ru

В Уфе для ремонта водопровода на целой улице отключат холодную воду

В Затоне в Уфе отключат холодное водоснабжение на время ремонта водопровода, сообщает мэрия.

Так, с 12:00 17 августа по 11:00 18 августа будет прекращена подача холодной воды по проспекту Дружбы народов. На это время холодная вода будет подвозиться по адресам: ул. Ахметова, 304 (СОШ № 4), ул. Ахметова, 320 (Лицей № 46), ул. Летчиков, 8, на въезде микрорайона Сафроновский.

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