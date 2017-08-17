В Уфе для ремонта водопровода на целой улице отключат холодную воду

Так, с 12:00 17 августа по 11:00 18 августа будет прекращена подача холодной воды по проспекту Дружбы народов. На это время холодная вода будет подвозиться по адресам: ул. Ахметова, 304 (СОШ № 4), ул. Ахметова, 320 (Лицей № 46), ул. Летчиков, 8, на въезде микрорайона Сафроновский.