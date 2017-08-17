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06:54 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Квалифицированных работников из российских регионов привлекут в ТОР «Михайловский»

Еще один работодатель в Приморье стал участником региональной программы мобильной занятости.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 17 августа, PrimaMedia.

Еще один сертификат по региональной программе повышения мобильности трудовых ресурсов вручили в Приморском крае. ООО «Русагро-Приморье» готово привлечь на производство высококвалифицированных 17 работников из российских регионов. Работодатель реализует инвестиционный проект на территории опережающего развития в Михайловском районе, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Приморского края.

«Это развитие животноводства, производство пищевых продуктов», — уточняют в краевом департаменте труда и социального развития.

ТОР «Михайловский» включает в себя села Григорьевка, Абрамовка, Михайловка, Дубки, Первомайское. Инвестиционным проектом предусматривается создание здесь новых рабочих мест, включая высокопроизводительные. Как для приморцев, так и для специалистов из других регионов.

«Мы предполагаем создать 975 рабочих мест на стадии реализации проекта и 1150 рабочих мест после ввода в эксплуатацию», — комментируют директор по персоналу ООО «Русагро-Приморье» Марина Радостева.

Как рассказали в департаменте, компания заявляет о возможности обеспечения своих сотрудников жильем.

«Планируем строительство малоэтажного многоквартирного дома в Уссурийске, ориентировочно на 100 квартир. Кроме того, в селе Михайловка возводим общежитие на 80 мест для рабочих и молодых специалистов. Сроки сдачи объектов — четвертый квартал 2018 года — первый квартал 2019 года», — информирует представитель резидента.

Отметим, ООО «Русагро-Приморье» уже второй год становится участником региональной программы мобильной занятости, которая работает в рамках краевой госпрограммы «Содействие занятости населения Приморского края».

По словам вице-губернатора Приморья Павла Серебрякова, такое сотрудничество с органами исполнительной власти региона дает возможность работодателю не только решить кадровый вопрос.

«Привлечение квалифицированных работников из других регионов дает предприятиям возможность получить финансовую поддержку из федерального и краевого бюджетов. Это закреплено федеральным законодательством для российских регионов, имеющих статус трудонедостаточных. Приморье входит в этот список», — подчеркивает он.

Напомним, что первыми в этом году участниками программы мобильной занятости стал судостроительный комплекс «Звезда».

«Сертификат участника предусматривает финансовую поддержку в размере 225 тысяч на каждого трудоустроенного работника. Ещё 75 тысяч рублей работодатель должен вложить работника из собственных средств», — напоминает директор департамента Лилия Лаврентьева.

Глава ведомства подчеркивает: участие в программе помогает работодателю привлечь в коллектив настоящих профессионалов для высокотехнологичных, новых для региона, производств.

«Для подготовки специалистов с необходимым уровнем квалификации и опыта в самом регионе требуется время», — комментирует она.

Кстати, новый участник программы готов привлечь в 2018 году не менее 26 таких специалистов.

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