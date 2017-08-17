В Новосибирске готовят к открытию новый завод по производству лекарств

Источник: Вести - Новосибирск

С блеском в глазах — о производстве, для мастера по обучению это как кулинария, кухня — фармацевтическая: таблетки, растворы для инъекций. Выпускают уже известные лекарства, колдуют над новыми, в помощниках — современное автоматическое оборудование, цикл — полный: от сырья до упаковки.

Юлия Троицкая, ведущий специалист по производственному обучению «ПФК Обновление»: «Здесь на пленке идет формирование ячейки, ячейка формируется, здесь идет подача таблеток».

Выпускница Томского политеха попала в компанию по распределению. Карьерный рост, компенсация за жилье для молодых специалистов.

Анастасия Чаусова, технолог: «Самое интересное — это непосредственно технологический процесс. Я это люблю, и это всегда по-новому, что-то необычное».

115 препаратов по нормам и стандартам. Особая гордость — собственные полимерные контейнеры.

Владимир Гречкин, директор по производству «ПФК Обновление»: «Производство самой ампулы и залитие туда раствора происходит одновременно, и мы гарантируем здесь асептический розлив, полностью стерильный».