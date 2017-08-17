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06:54 (мск), источник: Вести - Новосибирск

В Новосибирске готовят к открытию новый завод по производству лекарств

Сегодня здесь ждут новых сотрудников, работу получат полторы тысячи человек. Удобно будет, прежде всего, жителям левобережья. Репортаж из цикла «Я — Новосибирск. Портрет микрорайона».

Источник: Вести - Новосибирск

С блеском в глазах — о производстве, для мастера по обучению это как кулинария, кухня — фармацевтическая: таблетки, растворы для инъекций. Выпускают уже известные лекарства, колдуют над новыми, в помощниках — современное автоматическое оборудование, цикл — полный: от сырья до упаковки.

Юлия Троицкая, ведущий специалист по производственному обучению «ПФК Обновление»: «Здесь на пленке идет формирование ячейки, ячейка формируется, здесь идет подача таблеток».

Выпускница Томского политеха попала в компанию по распределению. Карьерный рост, компенсация за жилье для молодых специалистов.

Анастасия Чаусова, технолог: «Самое интересное — это непосредственно технологический процесс. Я это люблю, и это всегда по-новому, что-то необычное».

115 препаратов по нормам и стандартам. Особая гордость — собственные полимерные контейнеры.

Владимир Гречкин, директор по производству «ПФК Обновление»: «Производство самой ампулы и залитие туда раствора происходит одновременно, и мы гарантируем здесь асептический розлив, полностью стерильный».

В компании — 1 500 сотрудников, до конца года откроют новый цех — производство вырастет в два раза, как и штат.

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