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07:47 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Станцию очистки воды за 2,5 млрд руб. построят на Таймыре

Реализация проекта рассчитана на три года.

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Cтанцию водоочистки за 2,5 млрд рублей построят в Дудинке. Об этом в среду сообщили в пресс-службе администрации Таймырского района.

Генеральный директор АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания» Сергей Липин сообщил, что проект реконструкции водоснабжения и водозабора озера Самсонкино подразумевает строительство новых очистных сооружений, станции подъема и трубопровода.

«Проект разработан, мы ждем разрешения на строительство и выделения земельного участка. Как только экспертные заключения по данному объекту будут получены, проект вынесут на публичные слушания, и мы приступим к его реализации», — рассказал Сергей Липин.

Реализация проекта рассчитана на три года.

Ранее в пресс-службе регионального правительства сообщали, что в текущем году в Дудинке будут введены в эксплуатацию две очереди напорного канализационного коллектора от главной канализационной станции города к очистным сооружениям, которые заменят участки действующего коллектора.

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