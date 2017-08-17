Станцию очистки воды за 2,5 млрд руб. построят на Таймыре

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Cтанцию водоочистки за 2,5 млрд рублей построят в Дудинке. Об этом в среду сообщили в пресс-службе администрации Таймырского района.

Генеральный директор АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания» Сергей Липин сообщил, что проект реконструкции водоснабжения и водозабора озера Самсонкино подразумевает строительство новых очистных сооружений, станции подъема и трубопровода.

«Проект разработан, мы ждем разрешения на строительство и выделения земельного участка. Как только экспертные заключения по данному объекту будут получены, проект вынесут на публичные слушания, и мы приступим к его реализации», — рассказал Сергей Липин.

Реализация проекта рассчитана на три года.