Надёжность «Суперджета» повышается — производитель

Компания Гражданские самолеты Сухого, производитель воздушных судов типа Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), в ответ на появившиеся в СМИ публикации о снижении надежности парка SSJ100, заявила: актуальная статистика свидетельствует о том, что отмечен положительный тренд по основным показателям надежности и исправности парка. Об этом сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на официальное сообщение компании.



Ранее РБК сообщал, что в распоряжении редакции есть данные исследования, которое провели компания «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС) в партнерстве c итальянской компанией Alenia Aermacchi, входящей в аэрокосмический холдинг Leonardo-Finmeccanica, с которым ГСС разрабатывал SSJ-100. Исследование проводилось с 1 апреля 2016 года до 31 марта 2017 года и зафиксировало, количество эксплуатируемых машин за время проведения исследования выросло с 66 до 94, средний показатель эксплуатационной надежности составил 97,3%, снизившись на 0,25%.



Показатель эксплуатационной надежности учитывает количество наземных сбоев и сбоев, произошедших в полете, из-за которых необходимо было совершать вынужденную посадку или возвращаться в аэропорт вылета.

Однако, согласно сообщению АО ГСС, если брать самую свежую статистику, то за период с июля 2016 года по июнь 2017 года показатель эксплуатационной надежности по парку самолетов SSJ100 увеличился до 97,85% в июне 2017 против 96,94% в июле 2016.

Количество отказов и неисправностей на 1000 часов полета в июне 2017 года сократилось до 89,6, что является улучшением на 40% в сравнении с аналогичным показателем в начале отчетного периода.



При это ожидается дальнейшее планомерное улучшение показателей, отмечается в сообщении:

Любой производитель воздушных судов работает над повышением надежности самолета весь его жизненный цикл. ГСС постоянно реализует программу повышения надежности и исправности парка SSJ100, которая охватывает весь спектр направлений поддержки эксплуатанта и состоит из обширного плана конструктивных, производственных, информационных, организационных мероприятий, большая часть из которых уже внедрена. Со своей стороны в части повышения эффективности эксплуатации самолета АО ГСС обеспечило наполнение складов запчастей на уровне не менее 95%. Более чем в два раза выросла эффективность исполнения в срок наиболее важных для экономики эксплуатантов заявок на запчасти. Улучшение показателей стало возможным благодаря росту в несколько раз наполнения подпитывающего склада в Жуковском. В апреле-июне показатель продолжил стабильно увеличиваться, подтверждая устойчивость положительной динамики.