Прокуратура обязала установить уличные фонари в Николаевке в Омске

В Николаевке установят уличные фонари. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города.

Фонари необходимо поставить на улицах Аграрная, Песчаная и Полевая. Общая протяжённость — 5 км. По информации администрации города, указанные адреса не попали в программу, и из-за отсутствия средств установить там фонари невозможно.

«Отсутствие финансовых ассигнований не является основанием для неисполнения возложенных на органы местного самоуправления обязанностей по организации благоустройства территорий (включая освещение улиц)», — говорится в пресс-службе ведомства.

В результате прокурор Советского округа г. Омска направил в суд административное исковое заявление об обязании администрации города департаментов городского хозяйства и строительства Омска организовать наружное освещение в посёлке Николаевка.