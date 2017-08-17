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07:42 (мск), источник: АиФ Омск

Прокуратура обязала установить уличные фонари в Николаевке в Омске

Местная жительница пожаловалась на плохое освещение улиц.

В Николаевке установят уличные фонари. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города.

Фонари необходимо поставить на улицах Аграрная, Песчаная и Полевая. Общая протяжённость — 5 км. По информации администрации города, указанные адреса не попали в программу, и из-за отсутствия средств установить там фонари невозможно.

«Отсутствие финансовых ассигнований не является основанием для неисполнения возложенных на органы местного самоуправления обязанностей по организации благоустройства территорий (включая освещение улиц)», — говорится в пресс-службе ведомства.

В результате прокурор Советского округа г. Омска направил в суд административное исковое заявление об обязании администрации города департаментов городского хозяйства и строительства Омска организовать наружное освещение в посёлке Николаевка.

В настоящее время административное исковое заявление находится на рассмотрении в Центральном районном суде г. Омска.

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