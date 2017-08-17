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08:01 (мск), источник: Губерния онлайн

Геологи будут искать золото и медь на новом участке в Хабаровском крае

Специалисты Росгеологии займутся поисками золота и меди в Ульчском районе Хабаровского края. Работы проведут в пределах Пильдо-Лимурийского рудно-россыпного района на Ямтульской площади.

Источник: Reuters

Госконтракт с холдингом заключил департамент по недропользованию по ДФО. К исследованиям на объекте привлекут сотрудников дочернего общества Росгеологии — АО «Дальгеофизика». Работы планируется завершить к концу 2019 года, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу организации.

«Перед геологами поставлены задачи выявить рудные объекты меди и золота с промышленными параметрами, локализовать и оценить прогнозные ресурсы металлов по категории Р2, разработать рекомендации по дальнейшей геологоразведке на территории. Изучаться будет участок в Ульчском районе общей площадью в 121 квадратный километр», — отмечается в сообщении пресс-службы.

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