В Новосибирске найден инвестор для проектирования второго метродепо

Выездное совещание по вопросу эксплуатации и развития новосибирского метрополитена прошло на территории электродепо «Ельцовское».

Речь шла об организации капитального ремонта вагонов, антитеррористической защищенности на объектах метрополитена, новой системе обдувки подвижного состава, о перспективах эксплуатации метрополитена в целом.

Начальник департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска Роман Дронов заявил, что на Дзержинской линии необходимо уменьшить интервал, так как «сегодня, когда наступает зимнее время возникают проблемы с населенностью вагонов. Технически мы уменьшить интервал не можем, потому что у нас есть “Золотая нива”, у которой один путь».

Дронов констатировал: «Надо станцию достраивать, оборудовать ее лифтами».

Он считает, что на осуществление проекта уйдет три года, а общая стоимость проекта оценивается в 800 млн рублей.