В Новосибирске найден инвестор для проектирования второго метродепо
НОВОСИБИРСК, 17 августа, ФедералПресс. Начальник департамента транспорта и
НОВОСИБИРСК, 17 августа, ФедералПресс. Начальник департамента транспорта и
Выездное совещание по вопросу эксплуатации и развития новосибирского метрополитена прошло на территории электродепо «Ельцовское».
Речь шла об организации капитального ремонта вагонов, антитеррористической защищенности на объектах метрополитена, новой системе обдувки подвижного состава, о перспективах эксплуатации метрополитена в целом.
Начальник департамента транспорта и
Дронов констатировал: «Надо станцию достраивать, оборудовать ее лифтами».
Начальник департамента транспорта и