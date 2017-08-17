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08:22 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

В Новосибирске найден инвестор для проектирования второго метродепо

НОВОСИБИРСК, 17 августа, ФедералПресс. Начальник департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска Роман Дронов в ходе совещания по вопросу эксплуатации и развития новосибирского метрополитена заявил, что найден инвестор проекта нового метродепо.

Выездное совещание по вопросу эксплуатации и развития новосибирского метрополитена прошло на территории электродепо «Ельцовское».

Речь шла об организации капитального ремонта вагонов, антитеррористической защищенности на объектах метрополитена, новой системе обдувки подвижного состава, о перспективах эксплуатации метрополитена в целом.

Начальник департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска Роман Дронов заявил, что на Дзержинской линии необходимо уменьшить интервал, так как «сегодня, когда наступает зимнее время возникают проблемы с населенностью вагонов. Технически мы уменьшить интервал не можем, потому что у нас есть “Золотая нива”, у которой один путь».

Дронов констатировал: «Надо станцию достраивать, оборудовать ее лифтами».

Он считает, что на осуществление проекта уйдет три года, а общая стоимость проекта оценивается в 800 млн рублей.

Начальник департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии сообщил сенсационную новость: уже определен частный инвестор, готовый проектировать метродепо: «Сегодня есть проект станций, есть проект тоннелей, есть проект эстакады, но нет проекта самого метродепо». Однако, отвечать на вопрос журналистов об инвесторе Роман Дронов не стал.

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