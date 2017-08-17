Биткоины посыпались на Рублевку

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

На рынке элитного жилья Подмосковья появилось публичное предложение о продаже дорогого особняка в поселке Николино на 2-м Успенском шоссе за криптовалюту. Но у владельца частного дома практически мало шансов напрямую получить запрашиваемые 3 тыс. биткоинов, что эквивалентно 482 млн руб. Четкого механизма для таких сделок в России не существует. Зато предложение может стать хорошей рекламной кампанией для объекта, уверены консультанты.

Читайте также Bitcoin обновил исторические рекорды, превысив четыре тысячи долларов

В базах предложений по продаже элитных особняков появилось предложение от физического лица (имя не называется), готового реализовать собственный загородный дом площадью 930 кв. м, расположенный в поселке Николино на престижном 2-м Успенском шоссе на западе Подмосковья, за криптовалюту. По указанному в объявлении номеру телефона ответил специалист Kalinka Group (специализируется на риэлтерских услугах в сегменте элитной жилой недвижимости), сообщивший, что заявленная стоимость объекта — 3 тыс. биткоинов, что эквивалентно 482 млн руб., или $8 млн. В компании добавляют, что точный механизм сделки не определен: возможности ее проведения сейчас изучает юридическая служба агентства. В беседе с «Ъ» риэлтор не исключил, что, если покупатель за дом найдется раньше, чем криптовалюта обретет официальный статус в России, в российском законодательстве, недвижимость придется рекомендовать продать за национальную валюту.



Председатель совета директоров «Бест-Новострой» Ирина Доброхотова считает, что стоимость дома с полной отделкой и меблировкой может достигнуть 530 млн руб. Но по мнению директора департамента элитной недвижимости «Метриум групп» Ильи Менжунова, найти покупателя непросто. «Такие объекты до момента реализации просматривают 30−40 покупателей, едва ли среди них будет готовый рискнуть и расплатиться крупной суммой денег через ненадежную по своей сути сделку», — рассуждает он.

Господин Менжунов также указывает на высокую волатильность криптовалюты: в середине июля курс биткоина составлял $1, что эквивалентно 482 млн руб., а сегодня он стоит уже $4,1 тыс.

Сделка купли-продажи с использованием биткойнов, по словам учредителя АНО «Право роботов» Никиты Куликова, будет включать несколько этапов: сначала покупатель приобретет биткойны за доллары, после чего выведет их с биржи, обменяет на рубли и переведет на счет продавца. «Выходит, расчет все равно будет производиться в рублях, на которые продавец уже потом сможет закупить биткоины на бирже в желаемом ему количестве», — соглашается Ирина Доброхотова. По ее словам, теоретически также можно заключить договор мены объекта недвижимости на биткойны, если у обеих сторон сделки есть биткойн-кошельки. Но этот вариант критикует господин Куликов: «Сделку в любом случае нужно будет зарегистрировать в Росреестре, и если в самом тексте соглашения будут указаны тридцатизначные номера биткойн-кошельков, при отсутствии их правового определения это вызовет много вопросов у службы, и скорее всего переход прав собственности зарегистрирован не будет». Госпожа Доброхотова указывает, что отсутствие внятной модели заключения сделки делает намерение продавца провести сделку в биткоинах похожим на рекламную акцию.

До этого девелоперская компания M9 анонсировала продажу недвижимости за биткоины, но идея оказалась безуспешной. Управляющий партнер застройщика Максим Морозов рассказывает, что с тех пор за биткоины готовили две продажи. «Но структура сделки в обоих случаях показалась людям слишком сложной, в итоге они просто поменяли биткоины на бирже и купили дома за рубли», — рассказывает он, добавив, что, как рекламный ход, идея сработала хорошо.



Но иногда опыт использования криптовалюты может привлечь внимание правоохранительных органов. Так, фермерский кооператив LavkaLavka в июле заявил о своем намерении принимать биткойны. На прошлой неделе создатель кооператива Борис Акимов рассказывал, что представители LavkaLavka из-за этой инициативы были вызваны Лефортовской межрайонной прокуратурой, которая, впрочем, по его словам, не обнаружила нарушений.



Александра Мерцалова