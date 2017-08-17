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08:51 (мск), источник: УралПолит.ру

Глава свердловского минстроя посетит площадку «Бухты Квинс»

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 августа, ИА УралПолит.Ru. Министр строительства и развития инфраструктуры Михаил Волков 18 августа посетит коттеджный поселок «Бухта Квинс», учредителям которого накануне было предъявлено обвинение в мошенничестве.

«Глава ведомства лично ознакомится с ходом работ на объекте. В частности, он осмотрит квартиры, которые застройщик планирует в ближайшие месяцы передать пайщикам, а также обсудит с инвестором объекта и собственником земельного участка вопросы инфраструктурного обустройства поселка», — сообщили «УралПолит.Ru» в департаменте информационной политики главы региона.

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Членами жилищно-строительного кооператива являются 67 человек, которыми выкуплены паи с правом требования в жилом доме 63 квартир общей площадью 2,8 тысячи квадратных метров.

Сейчас на объекте завершаются строительные работы, квартиры пайщикам планируется передать уже в сентябре.

Как ранее писал «УралПолит.Ru», вчера, 16 августа, сотрудники следственных органов Свердловской области предъявили обвинение председателю ЖСК «Бухта Квинс» Михаилу Шилиманову. Обвинение в мошенничестве предъявлено не в связи с приостановкой строительства «Бухты Квинс», а именно из-за хищения средств пайщиков под предлогом оплаты строительных работ, фактически и так уже проведенных.

Напомним, в 2008 году бард Александр Новиков и его партнеры, в том числе и экс-заместитель министра экономики Свердловской области Михаил Шилиманов, который также проходит по этому делу, объявили о начале строительства коттеджного поселка «Бухта Квинс». Пайщики, вложившие деньги, винят в их присвоении Новикова и его партнеров. Строительные работы были возобновлены в 2015 году, и должны быть завершены в 2017-м году.

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