Глава свердловского минстроя посетит площадку «Бухты Квинс»

«Глава ведомства лично ознакомится с ходом работ на объекте. В частности, он осмотрит квартиры, которые застройщик планирует в ближайшие месяцы передать пайщикам, а также обсудит с инвестором объекта и собственником земельного участка вопросы инфраструктурного обустройства поселка», — сообщили «УралПолит.Ru» в департаменте информационной политики главы региона.

Членами жилищно-строительного кооператива являются 67 человек, которыми выкуплены паи с правом требования в жилом доме 63 квартир общей площадью 2,8 тысячи квадратных метров.

Сейчас на объекте завершаются строительные работы, квартиры пайщикам планируется передать уже в сентябре.

Как ранее писал «УралПолит.Ru», вчера, 16 августа, сотрудники следственных органов Свердловской области предъявили обвинение председателю ЖСК «Бухта Квинс» Михаилу Шилиманову. Обвинение в мошенничестве предъявлено не в связи с приостановкой строительства «Бухты Квинс», а именно из-за хищения средств пайщиков под предлогом оплаты строительных работ, фактически и так уже проведенных.