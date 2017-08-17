В 48 омских дворах начали укладывать асфальт

Подрядчики начали благоустраивать территории в 48 дворах города. Об этом сообщает пресс-служба администрации Омска.

Работы должны быть завершены до 15 сентября. Всего планируется благоустроить 186 дворов. Специальная комиссия занималась отбором дворов, подлежащих ремонту. Следить за ходом выполнения работ и увидеть их полный список можно на сайте мэрии.

Сейчас работы проводят уже в 48 дворах, подрядчиками выступили «Омский СоюзДорНИИ», СибАДИ, СибЦентр.