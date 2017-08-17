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08:49 (мск), источник: АиФ Омск

В 48 омских дворах начали укладывать асфальт

На объектах работают три подрядчика.

Подрядчики начали благоустраивать территории в 48 дворах города. Об этом сообщает пресс-служба администрации Омска.

Работы должны быть завершены до 15 сентября. Всего планируется благоустроить 186 дворов. Специальная комиссия занималась отбором дворов, подлежащих ремонту. Следить за ходом выполнения работ и увидеть их полный список можно на сайте мэрии.

Сейчас работы проводят уже в 48 дворах, подрядчиками выступили «Омский СоюзДорНИИ», СибАДИ, СибЦентр.

На эти цели выделили 100 млн рублей, по 20 млн рублей на каждый округ.

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