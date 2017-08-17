Трем тысячам обманутых дольщиков помогли восстановить права

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в областной администрации, в отношении недобросовестных руководителей организаций-застройщиков ЗАО «Юниж-Строй», ЗАО СК «Волго-строй-инвест», ООО «Орион», ООО «АхтубаСитиПарк» возбуждены уголовные дела. Кроме того, проводятся процессуальные проверки по еще четырем строительным компаниям. В 2016 году нецелевое использование денег дольщиков было выявлено у шести застройщиков на общую сумму в 628 миллионов рублей.