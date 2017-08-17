Трем тысячам обманутых дольщиков помогли восстановить права
2 932 жителям Волгограда, обманутым застройщиками, восстановили права.
2 932 жителям Волгограда, обманутым застройщиками, восстановили права.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в областной администрации, в отношении недобросовестных руководителей
Отметим, что в каждом муниципалитете действует специальная рабочая группа по рассмотрению вопросов, связанных с нарушением прав дольщиков. С 2014 года в регионе завершено 36 проблемных объектов, еще по четырем домам людям возвращены деньги в порядке конкурсного производства.
«При содействии власти застройщики, как правило, завершают строительство проблемных объектов за счет собственных средств», — добавили в ведомстве.