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09:31 (мск), источник: АиФ Волгоград

Трем тысячам обманутых дольщиков помогли восстановить права

2 932 жителям Волгограда, обманутым застройщиками, восстановили права.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в областной администрации, в отношении недобросовестных руководителей организаций-застройщиков ЗАО «Юниж-Строй», ЗАО СК «Волго-строй-инвест», ООО «Орион», ООО «АхтубаСитиПарк» возбуждены уголовные дела. Кроме того, проводятся процессуальные проверки по еще четырем строительным компаниям. В 2016 году нецелевое использование денег дольщиков было выявлено у шести застройщиков на общую сумму в 628 миллионов рублей.

Отметим, что в каждом муниципалитете действует специальная рабочая группа по рассмотрению вопросов, связанных с нарушением прав дольщиков. С 2014 года в регионе завершено 36 проблемных объектов, еще по четырем домам людям возвращены деньги в порядке конкурсного производства.

«При содействии власти застройщики, как правило, завершают строительство проблемных объектов за счет собственных средств», — добавили в ведомстве.

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