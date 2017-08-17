ЦБ отозвал лицензию у московского банка «Русский инвестиционный альянс»
Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у коммерческого банка «Русский инвестиционный альянс» (Риабанк), сообщает ЦБ.
Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у коммерческого банка «Русский инвестиционный альянс» (Риабанк), сообщает ЦБ.
«Риабанк (АО) имел неэффективную систему управления рисками и внутреннего контроля, что привело к появлению значительного объема активов низкого качества. Надлежащая оценка кредитного риска и объективное отражение стоимости активов в отчетности банка выявили полную утрату собственных средств (капитала)», — говорится в сообщении.
Кроме того, указывает ЦБ, руководители и собственники Риабанка не предприняли действенных мер по нормализации его деятельности. В отношении кредитной организации со стороны регулятора неоднократно применялись меры надзорного реагирования, в том числе трижды вводились ограничения на привлечение вкладов населения.
По состоянию на 1 августа 2017 года Риабанк по величине активов занимал 334-е место в банковской системе России.