ЦБ отозвал лицензию у московского банка «Русский инвестиционный альянс»

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«Риабанк (АО) имел неэффективную систему управления рисками и внутреннего контроля, что привело к появлению значительного объема активов низкого качества. Надлежащая оценка кредитного риска и объективное отражение стоимости активов в отчетности банка выявили полную утрату собственных средств (капитала)», — говорится в сообщении.

Регулятор отмечает, что бизнес-модель московского банка не была ориентирована на оказание традиционных услуг, так как кредитная организация была вовлечена в осуществление сомнительных операций, связанных с обналичиваем и выводом денежных средств за рубеж.

Кроме того, указывает ЦБ, руководители и собственники Риабанка не предприняли действенных мер по нормализации его деятельности. В отношении кредитной организации со стороны регулятора неоднократно применялись меры надзорного реагирования, в том числе трижды вводились ограничения на привлечение вкладов населения.