Антимонопольщики забрали у хабаровского перевозчика маршрут № 21
Компанию оштрафовали за то, что она не исполнила требования управления ФАС.
Компанию оштрафовали за то, что она не исполнила требования управления ФАС.
Хабаровскую компанию «Вираж» лишили права осуществлять перевозки по маршруту № 21. Предприятие должно было сдать свидетельство, но не сделало этого и не устранило выявленные нарушения. За это юридическое лицо оштрафовали на 300 тысяч рублей.
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Юридическое лицо также обязали прекратить перевозки по маршруту № 21 и сдать в городское управление транспорта свидетельство. Однако компания не исполнила предупреждение.
После этого ведомство возбудило против ООО «Вираж» дело о нарушении антимонопольного законодательства. Предпринимателя признали виновным в недобросовестной конкуренции, на него наложили штраф в размере 300 тысяч рублей. Компания попыталась обжаловать это решение в Арбитражном суде Хабаровского края, но инстанция оставила его без изменений.