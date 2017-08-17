Антимонопольщики забрали у хабаровского перевозчика маршрут № 21

Источник: Восток Медиа

Хабаровскую компанию «Вираж» лишили права осуществлять перевозки по маршруту № 21. Предприятие должно было сдать свидетельство, но не сделало этого и не устранило выявленные нарушения. За это юридическое лицо оштрафовали на 300 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба управления Федеральной антимонопольной службы России по Хабаровскому краю, когда администрация дальневосточной столицы проводила открытый конкурс перевозчиков, ООО «Вираж» предоставило в заявке ложные сведения о характеристике транспортных средств. Этим самым компания ввела комиссию в заблуждение. УФАС выдало «Виражу» предупреждение об устранении причин и условий, которые способствовали нарушению.

Юридическое лицо также обязали прекратить перевозки по маршруту № 21 и сдать в городское управление транспорта свидетельство. Однако компания не исполнила предупреждение.