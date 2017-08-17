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09:07 (мск), источник: Новости Перми

Более 1300 семей в 2017 году получат компенсацию расходов на газификацию

Накануне на заседании краевого правительства был рассмотрен порядок компенсации расходов на проведение газа в дома для социально незащищенных категорий населения. По предварительным расчетам, право на компенсацию получат порядка 1 300 семей.

Министр социального развития Павел Фокин доложил, что совместно с краевым министерством строительства и архитектуры подготовлен порядок возмещения расходов на технологическое присоединение к газовой сети жилых домов.

Компенсации предлагается предоставить пенсионерам, инвалидам, семьям с детьми-инвалидами, многодетным семьям с доходом менее двукратной величины прожиточного минимума. Права на льготы имеют малоимущие семьи.

Также будет учитываться обеспеченность жилой площадью. Выплата будет произведена, если площадь жилого помещения не превышает: 66 кв. м для одного собственника, 84 кв. м для семей из двух человек и 108 кв. м и более — если семья собственника состоит из трех и более человек. Для многодетной семьи с тремя детьми — 180 кв. м.

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Для получения субсидии необходимо с заявлением, договором о технологическом присоединении оборудования к газораспределительной сети и актами выполненных работ обратиться в органы социальной защиты по месту жительства. Нуждаемость определяется органами социальной защиты.

По словам Павла Фокина, порядок предоставления компенсаций был рассмотрен общественностью Кунгура, Суксуна, Куеды, Кудымкарского района, одобрен Общественным советом при министерстве социального развития Пермского края. По предварительным расчетам, право на компенсацию получат порядка 1 300 семей. Сейчас краевое министерство социального развития совместно с муниципалитетами формирует списки нуждающихся в компенсации.

Самим гражданам ничего платить не надо, средства будут перечислены непосредственно в газораспределительную организацию. «Тем самым мы избежим ситуации, когда человеку предлагают сначала заплатить, а потом ему приходится бегать по инстанциям, “выбивать” компенсацию. Мы напрямую за человека платим», — уточнил врио губернатора Максим Решетников.

Также он попросил краевое министерство социального развития вместе с блоком ЖКХ в правительстве определить территории в крае, где есть распределительные сети, а подключения к газу недостаточно. Следует усилить разъяснительную работу, чтобы жители знали к кому обращаться по вопросам льготного подключения к газу.

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