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10:58 (мск), источник: Восток Медиа

Хабаровским дорожникам не хватает битума

Ремонтники стоят в очереди за нужным материалом.

В дальневосточной столице продолжается ремонт улицы Доснкой, однако дорожники столкнулись с проблемой — им не хватает битума. За смесью приходится стоять в очереди, поскольку АО «ННК-Хабаровский НПЗ» завален заказами на этот вид продукции.

«К заводу каждый день подъезжают колонны грузовиков. По всему Хабаровскому краю у всех предприятий дорожной отрасли сейчас горячая пора: все ведут укладку асфальта. За битумом в Хабаровск едут даже из Амурской области, поэтому нам приходится получать свои заказы — порядка 80 тонн битума ежедневно — в порядке живой очереди», — рассказал директор МУП «Дорожник» Павел Колтунов.

Однако он заверил, что дефицит битума не скажется на сроках сдачи дороги — работы завершатся к 20 октября. На участке от ТОСЭР «Авангард» до нового моста через речку Чёрную уложили уже 400 метров асфальта.

«Работы по укладке первого, нижнего слоя асфальтобетона на участке от “Авангарда” до улицы Промывочной начаты нами в срок — 15 августа, как и было обещано ранее. В ближайшие дни с укладкой пройдём ещё 800 метров. Второй, верхний слой асфальта планируем уложить до 15 сентября. В конце августа-первых числах сентября, когда будут готовы обе полосы нижнего слоя, запустим по ним движение. Оно также будет открыто и по мосту, его строительство уже полностью закончено, осталось лишь уложить на него асфальтобетонное покрытие», — отметил Павел Колтунов.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, параллельно с дорожниками на Донской работают специалисты МУП «Горсвет», которые устанавливают световые опоры. По проекту на участке от ТОСЭР «Авангард» до проспекта 60-летия Октября там нужно с шагом в 25 метров установить 105 фонарей различной модификации — обычных и усиленных.

«На сегодняшний день уже установлено 46 штук. На них будем крепить светодиодные светильники мощностью в 120 ватт, так что в этом смысле на Донской будет не хуже, чем в центре города. Полностью завершим монтаж согласно графику — к середине октября», — заверил начальник первого сетевого района «Горсвета» Дмитрий Землянов.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что ширина трассы составит восемь метров, движение будет двухполосным. Открыть его городские власти планируют в двадцатых числа сентября — на месяц раньше намеченного срока. На обновлённой улице будут жёстко контролировать проезд большегрузов. После завершения всех работ на магистрали появится два поста весового контроля.

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