Лидерами по вводу нового жилья стали Астана и Алматы

Источник: Zakon.kz

На пресс-конференции в Правительстве РК рассмотрели реализацию Программы «Нурлы жер», передает корреспондент Zakon.kz.

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«С начала года за счет всех источников финансирования введено в эксплуатацию жилых домов общей площадью 6,2 млн. кв. метров, что составило 61% от годового плана Программы “Нұрлы жер” и на 8,2% превысило показатели аналогичного периода 2016 года», — вице-министр по инвестициям и развитию Роман Скляр.

По его словам, лидирующие позиции по вводу жилья занимают города Астана, Алматы, Мангистауская и Южно-Казахстанская области.

«Значительный темп роста ввода жилья наблюдается в 15 регионах, за исключением Алматинской области — 76%, объясняется тем, что в области в прошлом году была проведена легализация жилых домов. В Мангистауской, Кызылординской, Атырауской и Западно-Казахстанской областях преобладает ввод индивидуального жилья», — уточнил спикер.

Также Р. Скляр отметил, что с начала года в жилищное строительство из всех источников финансирования направлено 445,2 млрд. тенге, из них 75,8 млрд. тенге госинвестиций. Всего на реализацию программы в текущем году из республиканского бюджета выделено 139,1 млрд. тенге и согласно плану финансирования доведено до регионов 76,8 млрд. тенге.