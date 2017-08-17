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09:31 (мск), источник: Zakon.kz

Лидерами по вводу нового жилья стали Астана и Алматы

Всего с начала этого года по Казахстану в рамках «Нурлы жер» введено 6,2 млн кв метров.

Источник: Zakon.kz

На пресс-конференции в Правительстве РК рассмотрели реализацию Программы «Нурлы жер», передает корреспондент Zakon.kz.

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«С начала года за счет всех источников финансирования введено в эксплуатацию жилых домов общей площадью 6,2 млн. кв. метров, что составило 61% от годового плана Программы “Нұрлы жер” и на 8,2% превысило показатели аналогичного периода 2016 года», — вице-министр по инвестициям и развитию Роман Скляр.

По его словам, лидирующие позиции по вводу жилья занимают города Астана, Алматы, Мангистауская и Южно-Казахстанская области.

«Значительный темп роста ввода жилья наблюдается в 15 регионах, за исключением Алматинской области — 76%, объясняется тем, что в области в прошлом году была проведена легализация жилых домов. В Мангистауской, Кызылординской, Атырауской и Западно-Казахстанской областях преобладает ввод индивидуального жилья», — уточнил спикер.

Также Р. Скляр отметил, что с начала года в жилищное строительство из всех источников финансирования направлено 445,2 млрд. тенге, из них 75,8 млрд. тенге госинвестиций. Всего на реализацию программы в текущем году из республиканского бюджета выделено 139,1 млрд. тенге и согласно плану финансирования доведено до регионов 76,8 млрд. тенге.

«За счет государственных средств построено 8829 квартир. До конца года планируется дополнительно сдать 16 176 квартир. Всего будет сдано 25 005 квартир», — сообщил замглавы ведомства.

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