Уралвагонзавод покажет на форуме «Армия» танк «Армата»

«Еще одним натурным образцом станет модернизированный гусеничный транспортер ДТ-10ПМ производства МК “Витязь”. Ряд изделий будет представлен в закрытом показе — только для военных специалистов. БМПТ, танки Т-72Б, Т-72Б3, Т-80У, Т-90А продемонстрируют свои возможности в динамике», — сообщили в пресс-службе УВЗ.

По словам представителя корпорации, также к показу запланирован боевой модуль последнего поколения — БМ03, который представят в составе нескольких боевых машин. «Сейчас он проходит государственные испытания и в конце 2017 года должен поступить на вооружение в составе бронеавтомобиля «Тайфун», — заявили в УВЗ.