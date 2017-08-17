Уралвагонзавод покажет на форуме «Армия» танк «Армата»
Москва. 17 августа. INTERFAX.RU — НПК «Уралвагонзавод» (УВЗ, входит в «Ростех») представит на форуме «Армия -2017» более 40 перспективных изделий, сообщил «Интерфаксу» в
Москва. 17 августа. INTERFAX.RU — НПК «Уралвагонзавод» (УВЗ, входит в «Ростех») представит на форуме «Армия -2017» более 40 перспективных изделий, сообщил «Интерфаксу» в
«Еще одним натурным образцом станет модернизированный гусеничный транспортер ДТ-10ПМ производства МК “Витязь”. Ряд изделий будет представлен в закрытом показе — только для военных специалистов. БМПТ, танки Т-72Б, Т-72Б3, Т-80У, Т-90А продемонстрируют свои возможности в динамике», — сообщили в
По словам представителя корпорации, также к показу запланирован боевой модуль последнего поколения — БМ03, который представят в составе нескольких боевых машин. «Сейчас он проходит государственные испытания и в конце 2017 года должен поступить на вооружение в составе бронеавтомобиля «Тайфун», — заявили в УВЗ.
Форум «Армия-2017» пройдет с 22 по 27 сентября в подмосковной Кубинке.