Мэр Краснодара потребовал разобраться с качеством воды в Юбилейном мкр. и проверить все автомойки

Поддержав курс на модернизацию, обновление оборудования, строительство новых сетей, водонасосных и канализационных насосных станций, он заострил внимание на проблемных моментах, о которых говорят жители. В первую очередь — на качестве воды в кранах.

В 2017 году «Краснодар Водоканал» планирует направить на развитие водопроводного и канализационного хозяйства более 500 млн рублей.

В ходе встречи обсудили планируемые и уже реализованные проекты. Среди них — реконструкция сетей водоснабжения на улицах Большевистской и Нежной, техническое перевооружение на очистных сооружениях канализации № 1 и № 2. Также речь шла о строительстве и реконструкции сетей водоснабжения и водоотведения, водопроводных и канализационных станций, увеличении мощности водозаборов.

Мэр Краснодара отметил, что жители отдельных микрорайонов города, в частности — Юбилейного, жалуются на «воду с осадком» и потребовал разобраться в этом вопросе и принять меры.

Подробно на встрече говорили о борьбе с незаконными врезками в водопроводные и канализационные сети. По словам руководителя «Краснодар Водоканала», только в 2016-м было обнаружено более 200 несанкционированных подключений к сетям, взыскано штрафов на сумму более 40 млн рублей.