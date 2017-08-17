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09:42 (мск), источник: Югополис

Мэр Краснодара потребовал разобраться с качеством воды в Юбилейном мкр. и проверить все автомойки

Глава города Евгений Первышов обсудил с директором ООО «Краснодар Водоканал» Асабали Закавовым ситуацию с содержанием систем водоснабжения и водоотведения Краснодара, реализации инвестиционной программы ресурсоснабжающей организации.

Поддержав курс на модернизацию, обновление оборудования, строительство новых сетей, водонасосных и канализационных насосных станций, он заострил внимание на проблемных моментах, о которых говорят жители. В первую очередь — на качестве воды в кранах.

В 2017 году «Краснодар Водоканал» планирует направить на развитие водопроводного и канализационного хозяйства более 500 млн рублей.

В ходе встречи обсудили планируемые и уже реализованные проекты. Среди них — реконструкция сетей водоснабжения на улицах Большевистской и Нежной, техническое перевооружение на очистных сооружениях канализации № 1 и № 2. Также речь шла о строительстве и реконструкции сетей водоснабжения и водоотведения, водопроводных и канализационных станций, увеличении мощности водозаборов.

Мэр Краснодара отметил, что жители отдельных микрорайонов города, в частности — Юбилейного, жалуются на «воду с осадком» и потребовал разобраться в этом вопросе и принять меры.

Подробно на встрече говорили о борьбе с незаконными врезками в водопроводные и канализационные сети. По словам руководителя «Краснодар Водоканала», только в 2016-м было обнаружено более 200 несанкционированных подключений к сетям, взыскано штрафов на сумму более 40 млн рублей.

Первышов также поставил задачу — провести проверки автомоечных станций, проинспектировав, как на них осуществляется водоснабжение и удаление использованной воды, сообщает пресс-служба мэрии.

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