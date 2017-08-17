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09:47 (мск), источник: Sibnovosti.ru

Новосибирские власти выбрали порядок компенсации при строительстве четвертого моста

Владельцам сносимого жилья предложат только деньги.

Жителям домов в зоне строительства четвертого моста через Обь не будут предлагать альтернативные варианты жилья. Для владельцев недвижимости предусмотрена только денежная компенсация. Об этом сегодня заявил начальник ГКУ Новосибирской области «Мост» Валерий Жарков.

Как сообщали Sibnovosti.ru, областное казенное учреждение «Мост» создано в этом году. Оно выступит заказчиком строительства и будет выполнять контролирующие функции. По данным Валерия Жаркова, в сентябре-октябре юристы начнут работать с жителями и компаниями, которые осуществляют оценку земельных участков и имущества на них для заключения договоров выкупа.

«Земля будет оцениваться по кадастровой стоимости земли в городе Новосибирске. У нас есть постановление мэра, которое регламентирует стоимость квадратного метра земли в центральной части или на окраинах. По этой цене продают и юридическим лицам земли под застройку. А стоимость квадратного метра (недвижимости — Sibnovosti.ru) оценивается аналогично стоимости жилья в прилежащих жилых зданиях и сооружениях, то есть аналогично этой территории… Там еще предусматривается компенсация за переезд, за зеленые насаждения, которые в огороде», — сообщил начальник «Моста».

В зону строительства, по предварительным подсчетам, попадает 81 домовладение, включая двухэтажные жилые дома на пл. Энергетиков. Снос последних необходим для строительства трехуровневой развязки в районе ТЭЦ-2.

На компенсацию также смогут претендовать и юридические лица, владеющие земельными участками и сооружениями в зоне будущего строительства. Для них предусмотрены дополнительные компенсации за недополученную прибыль из-за переезда.

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