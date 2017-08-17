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10:46 (мск), источник: Actualitati.md

Курс валют: Молдавский лей еще больше укрепился к международным валютам

Национальный банк Молдовы огласил курс валют на сегодня, 17 августа.

ЦБ: $ 59.6521   -0.27 € 69.9958   -0.38 ММВБ: $ 59.2225   -0.15 € 69.5550   -0.35
Источник: Actualitati.md

Так, официальный обменный курс за один доллар составит 17,8557 лея (-1,15 бана) и 20,8939 лея (-9,92 бана) за евро, тогда как днем ранее он составлял, 17,8672 лея за один доллар и 20,9931 лея за один евро.

Официальный обменный курс по другим валютам составит: 0,6981 лея за 1 гривну, 4,5681 лея за румынский лей и 0,2996 лея за 1 российский рубль.

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