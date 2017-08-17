Курс валют: Молдавский лей еще больше укрепился к международным валютам
Национальный банк Молдовы огласил курс валют на сегодня, 17 августа.
Национальный банк Молдовы огласил курс валют на сегодня, 17 августа.
Так, официальный обменный курс за один доллар составит 17,8557 лея (-1,15 бана) и 20,8939 лея (-9,92 бана) за евро, тогда как днем ранее он составлял, 17,8672 лея за один доллар и 20,9931 лея за один евро.
Официальный обменный курс по другим валютам составит: 0,6981 лея за 1 гривну, 4,5681 лея за румынский лей и 0,2996 лея за 1 российский рубль.