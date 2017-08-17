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10:36 (мск), источник: Вести - Новосибирск

В Новосибирске поднимется стоимость проезда в метро

Деньги пойдут на достройку станции метро «Золотая Нива», об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса городской мэрии Романа Дронова.

В Новосибирске поднимется стоимость проезда в метро на 2−3 рубля, сообщает ТАСС.

Пассажиропоток на Дзержинской линии увеличился, поэтому необходимо достраивать станцию метро «Золотая Нива», считают в мэрии.

«Планы развития новосибирского метрополитена связаны с достройкой станции “Золотая Нива” — у нее только один приемно-отправочный путь, поэтому мы не можем технически уменьшить интервал между поездами на Дзержинской линии. Чтобы доделать станцию, в течение трех лет необходимо потратить более 800 миллионов рублей», — пояснил Роман Дронов.

Новосибирский метрополитен выдвинул предложение о повышении тарифов на 2−3 рубля. Сейчас вопрос решают в департаменте по тарифам областного правительства.

Проезд в новосибирской подземке — самый дешевый в России. Для сравнения, жетон на метро в Санкт-Петербурге стоит 45 рублей, а в Москве — 55 рублей.

Добавим, новосибирское метро официально открыло свои двери для пассажиров 7 января 1986 года. Сейчас оно насчитывает 2 ветки из 13 станций. Последняя станция «Золотая Нива» была открыта в 2011 году.

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