В Новосибирске поднимется стоимость проезда в метро на 2−3 рубля, сообщает ТАСС.

Пассажиропоток на Дзержинской линии увеличился, поэтому необходимо достраивать станцию метро «Золотая Нива», считают в мэрии.

«Планы развития новосибирского метрополитена связаны с достройкой станции “Золотая Нива” — у нее только один приемно-отправочный путь, поэтому мы не можем технически уменьшить интервал между поездами на Дзержинской линии. Чтобы доделать станцию, в течение трех лет необходимо потратить более 800 миллионов рублей», — пояснил Роман Дронов.

Новосибирский метрополитен выдвинул предложение о повышении тарифов на 2−3 рубля. Сейчас вопрос решают в департаменте по тарифам областного правительства.

Проезд в новосибирской подземке — самый дешевый в России. Для сравнения, жетон на метро в Санкт-Петербурге стоит 45 рублей, а в Москве — 55 рублей.