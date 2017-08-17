В Новосибирске поднимется стоимость проезда в метро
Деньги пойдут на достройку станции метро «Золотая Нива», об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника департамента транспорта и
Деньги пойдут на достройку станции метро «Золотая Нива», об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника департамента транспорта и
В Новосибирске поднимется стоимость проезда в метро на 2−3 рубля, сообщает ТАСС.
Пассажиропоток на Дзержинской линии увеличился, поэтому необходимо достраивать станцию метро «Золотая Нива», считают в мэрии.
«Планы развития новосибирского метрополитена связаны с достройкой станции “Золотая Нива” — у нее только один
Новосибирский метрополитен выдвинул предложение о повышении тарифов на 2−3 рубля. Сейчас вопрос решают в департаменте по тарифам областного правительства.
Проезд в новосибирской подземке — самый дешевый в России. Для сравнения, жетон на метро в
Добавим, новосибирское метро официально открыло свои двери для пассажиров 7 января 1986 года. Сейчас оно насчитывает 2 ветки из 13 станций. Последняя станция «Золотая Нива» была открыта в 2011 году.