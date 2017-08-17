Экологи возьмут пробы воздуха при растопке котла Красноярской ТЭЦ-2

Сибирская генерирующая компания в рамках подписанной Экологической хартии проведет ввод теплофикационного оборудования в работу в присутствии независимой экологической лаборатории краевого министерства природных ресурсов и экологии.

На Красноярской ТЭЦ-2 Сибирской генерирующей компании 17 августа в 21:00 начнется плановая растопка котлоагрегата № 6. Данные мероприятия являются необходимыми при подготовке оборудования теплоэлектроцентрали к очередному отопительному сезону.

Уровень шума при запуске оборудования ТЭЦ в работу в Свердловском районе Красноярска будет минимальным: котел оборудовали шумогасительной установкой в минувшем году. В рамках ремонтной кампании 2017 года подобную систему установят на все котлы станции.

«Растопка котла будет сопровождаться кратковременным появлением темного дыма из труб ТЭЦ. Данное явление обусловлено технологическим регламентом: запуск теплофикационного оборудования в работу связан со сжиганием мазута. Так как вторая красноярская теплоэлектроцентраль оснащена двумя дымовыми трубами высотой 180 метров, выходящие газы будут рассеиваться в большом радиусе от ТЭЦ, следовательно, дым не представляет опасности для жизни или здоровья красноярцев», — пояснили в пресс-службе СГК.

Выполняя условия Экологической хартии, к которой на Красноярском экономическом форуме в апреле текущего года присоединилась Сибирская генерирующая компания, во время растопки котла на территории Красноярской ТЭЦ-2 будет организована работа независимой экологической лаборатории министерства природных ресурсов и экологии Красноярского края.