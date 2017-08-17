Промышленность Среднего Урала радует ростом
Текстиль рванул в гору.
Текстиль рванул в гору.
Промышленные предприятия Среднего Урала с января по июль 2017 увеличили объемы производства на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Положительная динамика наблюдается в основных отраслях экономики. Так, производства текстиля выросло на 50,9%, автотранспортных средств и прицепов — на 8,8%, электронных и оптических изделий добавило 20,6%. Объем производств электрического оборудования увеличился на 19,3%, сообщили «Уралинформбюро» в департаменте информполитики Свердловской области.
«Высокие показатели индекса промышленного производства по итогам семи месяцев 2017 года обеспечены ростом объема отгрузки готовой продукции как предприятиями
Он добавил, что продукция уральских производителей стала востребована на российском и зарубежном рынках после внедрения стратегии главы региона Евгения Куйвашева. Она направлена на создание условий для выпуска высокотехнологичного продукта. Это позволило местным промышленникам провести модернизацию производств и расширить географию поставок.