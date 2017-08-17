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10:52 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Промышленность Среднего Урала радует ростом

Текстиль рванул в гору.

Источник: УралИнформБюро

Промышленные предприятия Среднего Урала с января по июль 2017 увеличили объемы производства на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Положительная динамика наблюдается в основных отраслях экономики. Так, производства текстиля выросло на 50,9%, автотранспортных средств и прицепов — на 8,8%, электронных и оптических изделий добавило 20,6%. Объем производств электрического оборудования увеличился на 19,3%, сообщили «Уралинформбюро» в департаменте информполитики Свердловской области.

«Высокие показатели индекса промышленного производства по итогам семи месяцев 2017 года обеспечены ростом объема отгрузки готовой продукции как предприятиями оборонно-промышленного комплекса, так и производителями гражданской продукции. В частности, объем отгрузки электрического оборудования, произведенного в регионе, увеличился на 35,4%, мебели — на 36,7%, резиновых и пластмассовых изделий — на 19,8%, лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях — на 13,8%», — отметил министр промышленности и науки Среднего Урала Сергей Пересторонин.

Он добавил, что продукция уральских производителей стала востребована на российском и зарубежном рынках после внедрения стратегии главы региона Евгения Куйвашева. Она направлена на создание условий для выпуска высокотехнологичного продукта. Это позволило местным промышленникам провести модернизацию производств и расширить географию поставок.

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