Промышленность Среднего Урала радует ростом

Источник: УралИнформБюро

Промышленные предприятия Среднего Урала с января по июль 2017 увеличили объемы производства на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Положительная динамика наблюдается в основных отраслях экономики. Так, производства текстиля выросло на 50,9%, автотранспортных средств и прицепов — на 8,8%, электронных и оптических изделий добавило 20,6%. Объем производств электрического оборудования увеличился на 19,3%, сообщили «Уралинформбюро» в департаменте информполитики Свердловской области.

«Высокие показатели индекса промышленного производства по итогам семи месяцев 2017 года обеспечены ростом объема отгрузки готовой продукции как предприятиями оборонно-промышленного комплекса, так и производителями гражданской продукции. В частности, объем отгрузки электрического оборудования, произведенного в регионе, увеличился на 35,4%, мебели — на 36,7%, резиновых и пластмассовых изделий — на 19,8%, лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях — на 13,8%», — отметил министр промышленности и науки Среднего Урала Сергей Пересторонин.