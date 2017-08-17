Улицу Ленина 1 сентября все еще не откроют для проезда

Как стало известно, к запланированной дате — 1 сентября — движение на перекрытом участке улицы Ленина от улицы Короленко до Броз Тито не будет открыто. Это связано с тем, что дорогу закрыли для проезда позже назначенного срока, соответственно, сроки сместились, и ремонт затянется еще минимум на две-три недели.

Павел Черняк, замгенерального директора по производству компании «Идеал-Строй»:

— Движение 1 сентября не откроется. Вы помните, у нас закрывалась Ленинградская площадь для производства работ на контактной сети, из-за особенностей законодательства мы не смогли своевременно закрыть улицу Ленина, поэтому сроки сместились. Сейчас идет процесс согласования с администрацией сроков продления, скорее всего, это будет от двух до трех с половиной недель.