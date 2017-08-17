Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Градский приехал на съемки шоу «Голос» в инвалидной коляске
Ученые вывели идеальный график повседневной жизни
Муж Веры Глаголевой сообщил подробности ее смерти
Россиян смогут лишать участков и садовых домиков
Анастасия Стриженова и ее муж Петр отдыхают в Турции (фото)
«Я подумаю» Путин ответил на просьбу баллотироваться на президентских выборах
Лариса Гузеева рассказала о судьбе шоу «Давай поженимся!»
Экс-супруг Наргиз Закировой пришел на кастинг шоу «Голос»
Лихач на дороге загнал легковушку под фуру (видео)
Infiniti показала электрокар в стиле ретро
Дочери Глаголевой подавлены смертью матери - СМИ
СМИ назвали причину смерти 61-летней Глаголевой
Равшана Куркова вышла замуж (фото)
Подписчики осудили Наталью Водянову за неопрятный внешний вид
СМИ: в Киеве сравнили украинский и российский флот
СМИ назвали причину смерти 61-летней Глаголевой
Архитектура позднего СССР: фантастика, ставшая реальностью (фото)
Россиян смогут лишать участков и садовых домиков
Фоторепортажи
12Растущее напряжение вокруг КНДР
10Извержение индонезийского вулкана Синабунг
10:55 (мск), источник: Om1.ru

Улицу Ленина 1 сентября все еще не откроют для проезда

Компания «ИдеалСтрой» попросила мэрию продлить срок перекрытия, потому что из-за проволочек с документами ремонт не смогли начать вовремя.

Как стало известно, к запланированной дате — 1 сентября — движение на перекрытом участке улицы Ленина от улицы Короленко до Броз Тито не будет открыто. Это связано с тем, что дорогу закрыли для проезда позже назначенного срока, соответственно, сроки сместились, и ремонт затянется еще минимум на две-три недели.

Павел Черняк, замгенерального директора по производству компании «Идеал-Строй»:

 — Движение 1 сентября не откроется. Вы помните, у нас закрывалась Ленинградская площадь для производства работ на контактной сети, из-за особенностей законодательства мы не смогли своевременно закрыть улицу Ленина, поэтому сроки сместились. Сейчас идет процесс согласования с администрацией сроков продления, скорее всего, это будет от двух до трех с половиной недель.

Однако на участке от улицы Короленко до Ленинградской площади работы почти завершены, его планируют освободить для движения ко 2 сентября. Сейчас на Ленинградской площади устанавливают новый светофор.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Лисы разносят бешенство по сёлам Омской области
Союз кинематографистов объявил дату прощания с Верой Глаголевой
Госадвокат Януковича отказался защищать его в суде
Чиновники предлагают прощать крупному бизнесу первые нарушения
ЕС добился вывода из-под санкций части проектов с участием РФ
Роспотребнадзор предупредил о бубонной чуме в США
Половина россиян назвали дело Улюкаева «показательной акцией»
Особняк в Подмосковье выставили на продажу за биткоины
Спорт
Реалити-шоу. Мадридцы добили «Барсу» на «Сантьяго Бернабеу» «Реал» довершил то, что начал во втором тайме первого матча за Суперкубок
Авто
В модельном ряду Toyota появился бюджетный седан Для рынка в Таиланде компания Toyota предложила недорогой седан Toyota Yaris Ativ
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Лариса Гузеева рассказала о судьбе шоу «Давай поженимся!» Ведущая прокомментировала слухи о закрытии программы
Недвижимость
Как продать жилье, купленное в браке?
Россияне массово рефинансируют ипотеку
Внешний вид новостроек в Петербурге придется согласовывать
Продлен арест подозреваемых в хищениях на стройке резиденции Путина
Леди
В моду вошло марморирование волос (фото) А вам такое нравится? Решились бы примерить?
Дети
Юлию Савичеву поздравляют с рождением ребенка В СМИ и соцсетях вновь муссируются слухи о том, что певица впервые стала мамой.
Все о ремонте
Самые красивые детские сады (фото)
13 интересных идей для маленькой кухни
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь