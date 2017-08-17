Улицу Ленина 1 сентября все еще не откроют для проезда
Компания «ИдеалСтрой» попросила мэрию продлить срок перекрытия, потому что
Компания «ИдеалСтрой» попросила мэрию продлить срок перекрытия, потому что
Как стало известно, к запланированной дате — 1 сентября — движение на перекрытом участке улицы Ленина от улицы Короленко до Броз Тито не будет открыто. Это связано с тем, что дорогу закрыли для проезда позже назначенного срока, соответственно, сроки сместились, и ремонт затянется еще минимум на
Павел Черняк, замгенерального директора по производству компании «Идеал-Строй»:
— Движение 1 сентября не откроется. Вы помните, у нас закрывалась Ленинградская площадь для производства работ на контактной сети,
Однако на участке от улицы Короленко до Ленинградской площади работы почти завершены, его планируют освободить для движения ко 2 сентября. Сейчас на Ленинградской площади устанавливают новый светофор.