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10:48 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе опубликован график отключения горячей и холодной воды на следующей неделе

УФА, 17 авг 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Предприятие «Уфаводоканал» сообщает о плановом отключении горячей и холодной воды для проведения ремонтных работ на следующей неделе.

В Орджоникидзевском районе с 10 часов 22 августа до 9 утра 23 августа без холодной воды останутся уфимцы, проживающие на ул. Российская, 33/2, 33/3, 33/4.

В Демском районе в этот же день с 11 до 23 часов холодную воду отключат на ул. Дагестанская, 16.

23 августа с 10 до 22 часов в Калининском районе запланировано отключение горячей и холодной воды на ул. Мушникова, 19, 21, 21/1, 21/3, 21/4, 21/5.

В Советском районе 23 августа с 10.30 до 22.30 горячую и холодную воду отключат на ул. Бакалинская, 66, 66/1, 66/2, 66/3, 66/4, 66/5, 68, 68/4.

С 10 часов 24 августа до 9 утра 25 августа в Орджоникидзевском районе без горячей и холодной воды останутся те, кто проживает на ул. Российская, 33/2, 33/3, 33/4.

24 августа, с 10 до 24 часов в Советском и Кировском районах горячую и холодную воду отключат по следующим адресам:

  • ул. Достоевского, 137, 139/1, 141, 147, 152, 152/1, 156, 158, 160;.
  • ул. Айская, 63, 67, 69, 69/1, 69/2, 71;.
  • ул. Революционная, 78, 80, 80/1, 82, 84.
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