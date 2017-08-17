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10:28 (мск), источник: АиФ Самара

В Самаре завершена половина работ комплексного ремонта ул. Галактионовской

Все работы планируется завершить до 31 октября текущего года.

На улице Галактионовская в Самаре специалисты подрядной организации — ООО «СамараДорСтрой» — завершили половину объема основных работ по комплексному ремонту, предусмотренных муниципальным контрактом, сообщает администрация областного центра.

Участок от улицы Красноармейской до улицы Полевая приводят в порядок по заказу департамента городского хозяйства и экологии по Программе комплексного развития транспортной инфраструктуры Самарско-Тольяттинской агломерации в рамках приоритетного проекта Российской Федерации «Безопасные и качественные дороги».

Протяженность ремонтируемого участка составляет около двух километров.

Рабочие уже заканчивают укладку нижнего выравнивающего слоя асфальтобетона, а на отдельных участках, где все подготовительные мероприятия уже выполнены, приступили к укладке верхнего слоя щебеночно-мастичным асфальтобетоном.

В завершающей стадии находится процесс устройства бортового камня. На 90% отремонтировано трамвайное межпутье. Одновременно ведутся работы по укладке плиточного покрытия тротуаров на площади порядка 16 тысяч квадратных метров. Асфальтобетонное покрытие на тротуарах планируют уложить на площади в одну тысячу квадратных метров. Кроме того, в рамках комплексного ремонта улицы Галактионовской запланированы работы по устройству газонов, нанесению разметки, установке средств организации дорожного движения и мусорных урн в количестве 103 штук.

Качество выполнения работ на всех этапах контролируют специалисты МБУ «Дорожное хозяйство» и общественники.

Оплачиваются только качественно выполненные работы в соответствии с требованиями ГОСТов.

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