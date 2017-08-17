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11:39 (мск), источник: ТАСС Дальний Восток

ТОР «Михайловский» расширят ради вьетнамских инвесторов

Границы территории опережающего развития (ТОР) «Михайловский» в Приморье расширят ради проектов вьетнамской компании TH True Milk, сообщил вице-премьер — полпред президента в ДФО Юрий Трутнев, передал ТАСС.

«Постараемся принять решение быстрее, думаю, две-три недели нам для этого достаточно», — заявил Трутнев. По его словам, вьетнамским инвесторам планируют выделить 50 тыс. гектаров территории. Ранее компания заявляла о намерении построить три комплекса молочного животноводства и завод по переработке молока.

ТОР «Михайловский» расположена на территории трёх муниципальных районов — Михайловского, Спасского и Черниговского. Входящие в неё компании специализируются на сельскохозяйтсвенном производстве.

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