ТОР «Михайловский» расширят ради вьетнамских инвесторов
Границы территории опережающего развития (ТОР) «Михайловский» в Приморье расширят ради проектов вьетнамской компании TH True Milk, сообщил
Границы территории опережающего развития (ТОР) «Михайловский» в Приморье расширят ради проектов вьетнамской компании TH True Milk, сообщил
«Постараемся принять решение быстрее, думаю,
ТОР «Михайловский» расположена на территории трёх муниципальных районов — Михайловского, Спасского и Черниговского. Входящие в неё компании специализируются на сельскохозяйтсвенном производстве.