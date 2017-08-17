ТОР «Михайловский» расширят ради вьетнамских инвесторов

«Постараемся принять решение быстрее, думаю, две-три недели нам для этого достаточно», — заявил Трутнев. По его словам, вьетнамским инвесторам планируют выделить 50 тыс. гектаров территории. Ранее компания заявляла о намерении построить три комплекса молочного животноводства и завод по переработке молока.