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10:45 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Работодатели ищут 34 тысячи сотрудников в Новосибирской области

В Новосибирской области свободно более 34 тысяч рабочих мест, из них 64% — рабочие и специалисты среднего звена, об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Новосибирской области.

Работодатели ищут 34 тысячи сотрудников в Новосибирской области, рассказали в пресс-службе губернатора и правительства НСО.

За прошедшую неделю работодатели заявили более 3 тысяч вакансий в центры занятости. За это время трудоустроено 1224 человека.

Начинающие специалисты без опыта работы могут выбирать место работы среди 7 тысяч вакансий.

Больше всего работников требуется обрабатывающим производствам — 20,8% вакансий. В сфере торговли доступно 12% вакансий, в области строительства — 9,1%.

Добавим, с начала года в Новосибирской области трудоустроено более 48 тысяч человек.

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