Работодатели ищут 34 тысячи сотрудников в Новосибирской области, рассказали в пресс-службе губернатора и правительства НСО.

За прошедшую неделю работодатели заявили более 3 тысяч вакансий в центры занятости. За это время трудоустроено 1224 человека.

Начинающие специалисты без опыта работы могут выбирать место работы среди 7 тысяч вакансий.

Больше всего работников требуется обрабатывающим производствам — 20,8% вакансий. В сфере торговли доступно 12% вакансий, в области строительства — 9,1%.