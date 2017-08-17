Работодатели ищут 34 тысячи сотрудников в Новосибирской области
В Новосибирской области свободно более 34 тысяч рабочих мест, из них 64% — рабочие и специалисты среднего звена, об этом сообщили в
В Новосибирской области свободно более 34 тысяч рабочих мест, из них 64% — рабочие и специалисты среднего звена, об этом сообщили в
Работодатели ищут 34 тысячи сотрудников в Новосибирской области, рассказали в
За прошедшую неделю работодатели заявили более 3 тысяч вакансий в центры занятости. За это время трудоустроено 1224 человека.
Начинающие специалисты без опыта работы могут выбирать место работы среди 7 тысяч вакансий.
Больше всего работников требуется обрабатывающим производствам — 20,8% вакансий. В сфере торговли доступно 12% вакансий, в области строительства — 9,1%.
Добавим, с начала года в Новосибирской области трудоустроено более 48 тысяч человек.