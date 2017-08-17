В Омске планируют создать четыре новых автобусных маршрута
Появится общественный транспорт, который будет ездить из Московки в микрорайон «Тополиный» на Левобережье.
Появится общественный транспорт, который будет ездить из Московки в микрорайон «Тополиный» на Левобережье.
Ещё один маршрут пройдёт от улицы Берёзовая до одного из крупных торговых центров на Левом Берегу. Также появится автобусное сообщение между Старым Кировском и железнодорожным вокзалом.
Транспорт повезёт омичей до аэропорта, а затем до улицы Володарского.
Сейчас находится в разработке маршрут из микрорайона улицы Дружбы в городке Нефтяников до улицы Берёзовая. Точные конечные остановки определят ближе к осени.
Департамент транспорта администрации Омска обещает, что интервал движения транспорта по новым маршрутам будет около 10 минут. Причем, возить пассажиров будут не только муниципальные автобусы, но и коммерческие маршрутки.