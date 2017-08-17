В Омске планируют создать четыре новых автобусных маршрута

Ещё один маршрут пройдёт от улицы Берёзовая до одного из крупных торговых центров на Левом Берегу. Также появится автобусное сообщение между Старым Кировском и железнодорожным вокзалом.

Транспорт повезёт омичей до аэропорта, а затем до улицы Володарского.

Сейчас находится в разработке маршрут из микрорайона улицы Дружбы в городке Нефтяников до улицы Берёзовая. Точные конечные остановки определят ближе к осени.