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10:37 (мск), источник: Комсомольская правда

На нескольких улицах Уфы временно закроют движение

Ограничение будет действовать с 18 по 21 августа.

С 18 по 21 августа в Уфе закроют движение транспорта по улице Красноводская на участке в районе дома № 7. Причина временного неудобства: ремонтные работы теплосети.

Кроме того, до 20 августа будет ограничено движение транспорта по проезжей части улицы Генерала рядом с домом № 171/2 по улице Менделеева. Здесь ведутся работы по капитальному ремонту теплосети центрального отопления — объяснили в пресс-службе городской мэрии.

Водителям лучше планировать свой маршрут заранее, чтобы не попасть в неприятную ситуацию — уточнили в ведомстве.

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