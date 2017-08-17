На нескольких улицах Уфы временно закроют движение

С 18 по 21 августа в Уфе закроют движение транспорта по улице Красноводская на участке в районе дома № 7. Причина временного неудобства: ремонтные работы теплосети.

Кроме того, до 20 августа будет ограничено движение транспорта по проезжей части улицы Генерала рядом с домом № 171/2 по улице Менделеева. Здесь ведутся работы по капитальному ремонту теплосети центрального отопления — объяснили в пресс-службе городской мэрии.