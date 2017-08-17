На нескольких улицах Уфы временно закроют движение
Ограничение будет действовать с 18 по 21 августа.
Ограничение будет действовать с 18 по 21 августа.
С 18 по 21 августа в Уфе закроют движение транспорта по улице Красноводская на участке в районе дома № 7. Причина временного неудобства: ремонтные работы теплосети.
Кроме того, до 20 августа будет ограничено движение транспорта по проезжей части улицы Генерала рядом с домом № 171/2 по улице Менделеева. Здесь ведутся работы по капитальному ремонту теплосети центрального отопления — объяснили в
Водителям лучше планировать свой маршрут заранее, чтобы не попасть в неприятную ситуацию — уточнили в ведомстве.