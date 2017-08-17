Действия администрации Нижнего Новгорода при внедрении новой маршрутной сети признаны судом законными
Нижний Новгород. 17 августа.
Нижний Новгород. 17 августа.
Как сообщили в управлении по работе со СМИ горадминистрации, накануне состоялось заседание арбитражного суда
Суд, рассмотрев дело, оставил без изменения постановление суда апелляционной инстанции и признал действия администрации Нижнего Новгорода в части отмены старых маршрутов движения частного общественного транспорта законными. Жалобу ряда перевозчиков на действия муниципалитета в ходе реализации транспортной реформы на территории Нижнего Новгорода в вопросах внедрения новой оптимальной системы маршрутной сети суд признал необоснованной. Ранее необоснованной жалобу признало и Нижегородское УФАС.
Таким образом, претензии, обозначенные ранее группой представителей бизнеса в сфере частных маршрутных пассажирских перевозок, накануне были отклонены в судебном порядке.
Напомним, что необходимость пересмотра действующей маршрутной сети общественного транспорта в Нижнем Новгороде актуальна давно. Новую маршрутную сеть планируется внедрять в два этапа. Часть маршрутов будет внедрена в 2017 году, а часть в 2018 году
В настоящее время в департаменте транспорта и связи всё ещё работает единая справочная служба. Консультанты готовы отвечать на вопросы нижегородцев о новых маршрутах по телефону 430−40−40 с 08:00 до 20:00.