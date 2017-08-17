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10:50 (мск), источник: НТА-Приволжье

Действия администрации Нижнего Новгорода при внедрении новой маршрутной сети признаны судом законными

Нижний Новгород. 17 августа. НТА-Приволжье — Действия администрации Нижнего Новгорода при внедрении новой маршрутной сети признаны судом законными.

Источник: НТА-Приволжье

Как сообщили в управлении по работе со СМИ горадминистрации, накануне состоялось заседание арбитражного суда Волго-Вятского округа в кассационной инстанции.

Суд, рассмотрев дело, оставил без изменения постановление суда апелляционной инстанции и признал действия администрации Нижнего Новгорода в части отмены старых маршрутов движения частного общественного транспорта законными. Жалобу ряда перевозчиков на действия муниципалитета в ходе реализации транспортной реформы на территории Нижнего Новгорода в вопросах внедрения новой оптимальной системы маршрутной сети суд признал необоснованной. Ранее необоснованной жалобу признало и Нижегородское УФАС.

Таким образом, претензии, обозначенные ранее группой представителей бизнеса в сфере частных маршрутных пассажирских перевозок, накануне были отклонены в судебном порядке.

Напомним, что необходимость пересмотра действующей маршрутной сети общественного транспорта в Нижнем Новгороде актуальна давно. Новую маршрутную сеть планируется внедрять в два этапа. Часть маршрутов будет внедрена в 2017 году, а часть в 2018 году из-за того, что действие маршрутной карты некоторых перевозчиков заканчивается в сентябре 2018 года.

В рамках назревшего реформирования городской системы общественного транспорта принято решение взамен существующих ввести 23 новых оптимальных маршрута, девять из которых уже вышли на линии.

В настоящее время в департаменте транспорта и связи всё ещё работает единая справочная служба. Консультанты готовы отвечать на вопросы нижегородцев о новых маршрутах по телефону 430−40−40 с 08:00 до 20:00.

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