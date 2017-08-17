Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Градский приехал на съемки шоу «Голос» в инвалидной коляске
Известная певица поделилась печальными подробностями жизни с депрессией
СМИ сообщили причину смерти актрисы Веры Глаголевой
Застройщики многоэтажек отказываются от балконов
39-летняя Екатерина Климова выглядит как подросток (фото)
Ложь и правда о «русских хакерах» Кто стоит за кибератаками по всему миру и почему Запад обвиняет мифических русских хакеров?
Алексей Воробьев сбросил 8 кг и отрастил волосы для новой роли
Познер рассказал о провальном интервью с «беспомощным» Шнуровым
Фото дня: «Лексус» взлетел и приземлился на две машины
Инспекторам ГИБДД запретят курить и грубить
«Пусть Россия ее растерзает»: морпех США возмущен Украиной
Муж Глаголевой комментирует смерть любимой жены
Анастасия Стриженова и ее муж Петр отдыхают в Турции (фото)
39-летняя Екатерина Климова выглядит как подросток (фото)
СМИ: в Киеве сравнили украинский и российский флот
СМИ назвали причину смерти 61-летней Глаголевой
Архитектура позднего СССР: фантастика, ставшая реальностью (фото)
Россиян смогут лишать участков и садовых домиков
Фоторепортажи
14День Воздушно-десантных войск—2017
13Умерла Вера Глаголева
11:30 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Молочники Хабаровского края готовятся к полному отказу от бумаги

С 1 января вступают в силу новые стандарты электронной ветеринарной сертификации.

Работу по внедрению новых правил оформления ветеринарных сопроводительных документов обсудили руководители молочных предприятий Хабаровского края и власти.

Отмечалось, что нововведения министерства сельского хозяйства РФ предполагают полный отказ от бумажных носителей и перевод на электронные ветеринарные документы всей производимой молочной продукции с 1 января 2018 года, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на пресс-службу правительства региона. Это позволит повысить контроль за качеством, более точно отследить логистику и возможные нарушения правил сертификации.

Частично переход на новые условия уже выполнен. На сегодняшний день все 11 предприятий работают по новым правилам в части закупки сырого молока от сельхозтоваропроизводителей для переработки. Чтобы оформлять электронные документы на готовую продукцию, необходимо провести дополнительные процедуры регистрации в системе. Это уже сделали восемь предприятий: ЗАО «Переяславский молочный завод», АО «ДАКГОМЗ», ОАО «Молочный край», АО «Хорское» и ООО «Исинга», ООО «Фрэш-Милк», ООО «Сергеевское», ООО «Эколюкс».

Участники заседания сошлись во мнении: для того, чтобы избежать возможных неполадок в работе с системой с нового года, предприятиям необходимо как можно быстрее проверить ее в тестовом режиме.
«Вне сомнений, мы приветствуем переход на работу в новых условиях. Электронная сертификация обеспечит отслеживание подконтрольных грузов и товаров, не позволит допустить проникновение фальсифицированной продукции на прилавки магазинов и поддержит добросовестных производителей. Это в интересах потребителей. Мы не сомневаемся, что продукция краевых производителей соответствует качеству. Но нашим предприятиям необходимо активизировать работу. Не нужно надеяться на перенос сроков и затягивать с подключением», — отметила заместитель председателя комитета потребительского рынка, пищевой и перерабатывающей промышленности края Ксения Халимонова. По последним данным всего в системе электронной сертификации «Меркурий» зарегистрировано 87% предприятий мясной отрасли края, 77% — рыбной, а также около 70% предприятий торговли, осуществляющих взаимодействие с государственной ветеринарной службой края по сертификации товаров.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Вячеслав Шпорт пообещал разобраться с историей создателя «Городища»
Молочники Хабаровского края готовятся к полному отказу от бумаги
ЕС добился вывода из-под санкций части проектов с участием РФ
Госадвокат Януковича отказался защищать его в суде
Чиновники предлагают прощать крупному бизнесу первые нарушения
Союз кинематографистов назвал дату прощания с Верой Глаголевой
Роспотребнадзор предупредил о бубонной чуме в США
Возможной заменой Андрею Малахова назвали Юлию Меньшову
Особняк в Подмосковье выставили на продажу за биткоины
Спорт
Реалити-шоу. Мадридцы добили «Барсу» на «Сантьяго Бернабеу» «Реал» довершил то, что начал во втором тайме первого матча за Суперкубок
Авто
В Сочи упавший камень насквозь пробил «Ниву» (видео) Булыжник пролетел сквозь салон автомобиля чудом не задев водителя
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Бортич набрала и сбросила 20 кг для съемок в фильме Для главной роли в фильме «Я худею» актриса по-настоящему поправлялась и худела
Недвижимость
Петербуржцы раскритиковали программу расселения хрущевок
Проект недели: удобная квартира в питерской новостройке
Архитектура позднего СССР: фантастика, ставшая реальностью (фото)
Россиян смогут лишать участков и садовых домиков
Леди
В моду вошло марморирование волос (фото) А вам такое нравится? Решились бы примерить?
Дети
36-летняя солистка «Блестящих» впервые стала мамой Надя Ручка родила первенца утром 17 августа в одной из столичных клиник.
Все о ремонте
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
13 интересных идей для маленькой кухни
Самые красивые детские сады (фото)
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь