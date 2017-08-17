Молочники Хабаровского края готовятся к полному отказу от бумаги

Работу по внедрению новых правил оформления ветеринарных сопроводительных документов обсудили руководители молочных предприятий Хабаровского края и власти.



Отмечалось, что нововведения министерства сельского хозяйства РФ предполагают полный отказ от бумажных носителей и перевод на электронные ветеринарные документы всей производимой молочной продукции с 1 января 2018 года, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на пресс-службу правительства региона. Это позволит повысить контроль за качеством, более точно отследить логистику и возможные нарушения правил сертификации.



Частично переход на новые условия уже выполнен. На сегодняшний день все 11 предприятий работают по новым правилам в части закупки сырого молока от сельхозтоваропроизводителей для переработки. Чтобы оформлять электронные документы на готовую продукцию, необходимо провести дополнительные процедуры регистрации в системе. Это уже сделали восемь предприятий: ЗАО «Переяславский молочный завод», АО «ДАКГОМЗ», ОАО «Молочный край», АО «Хорское» и ООО «Исинга», ООО «Фрэш-Милк», ООО «Сергеевское», ООО «Эколюкс».



Участники заседания сошлись во мнении: для того, чтобы избежать возможных неполадок в работе с системой с нового года, предприятиям необходимо как можно быстрее проверить ее в тестовом режиме.

«Вне сомнений, мы приветствуем переход на работу в новых условиях. Электронная сертификация обеспечит отслеживание подконтрольных грузов и товаров, не позволит допустить проникновение фальсифицированной продукции на прилавки магазинов и поддержит добросовестных производителей. Это в интересах потребителей. Мы не сомневаемся, что продукция краевых производителей соответствует качеству. Но нашим предприятиям необходимо активизировать работу. Не нужно надеяться на перенос сроков и затягивать с подключением», — отметила заместитель председателя комитета потребительского рынка, пищевой и перерабатывающей промышленности края Ксения Халимонова. По последним данным всего в системе электронной сертификации «Меркурий» зарегистрировано 87% предприятий мясной отрасли края, 77% — рыбной, а также около 70% предприятий торговли, осуществляющих взаимодействие с государственной ветеринарной службой края по сертификации товаров.