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11:28 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Красноярские бизнесмены требуют 350 млн рублей за участки у «Платинум Арены»

Предприниматели не согласны с оценкой стоимости земли.

Красноярские предприниматели обратились в Свердловский районный суд с требованием перечислить им 350 млн рублей за три участка у «Платинум Арены». Бизнесмены не согласились с оценкой стоимости земли, на которой сейчас строится объект Универсиады. Об этом сообщил депутат краевого Заксобрания Илья Зайцев.

Так, в первом случае предприниматель по фамилии Акман требует более 100 млн рублей за участок площадью 14,6 тыс. кв. метров на ул. Лесников. Кадастровая стоимость земли составила 9,4 млн рублей. Экспертиза остановилась на цене 29,7 млн рублей. Но на эту сумму мужчина не согласился и обратился в суд.

Второй предприниматель Землянский оспаривает в суде стоимость участка площадью 4,1 тыс. кв. метров на ул. Лесников, 64.

«Он тоже не согласился с оценкой. Экспертиза насчитала порядка 7,6 миллионов рублей. Завтра, 17 августа, в Свердловском районном суде состоится первое рассмотрение дела по существу», — написал Зайцев.

Еще одно дело поступило в суд весной 2017 года. Собственники оценили свой участок площадью 15,3 тыс. кв. метров гораздо выше, чем это сделала государственная экспертиза. Речь идет о сумме более 200 млн рублей.

По словам Зайцева, 14 августа Свердловский районный суд завершил рассмотрение дела. Высшая инстанция постановила мэрии Красноярска заплатить требуемую сумму. В ближайшее время вердикт будет оспорен в Краевом суде, добавил парламентарий.

Таким образом, если суд останется на стороне бизнесменов, за 34 тыс. кв. метров из бюджета города придется выделить почти треть миллиарда рублей.

Отметим, «Платинум Арена» — ключевой объект зимней Универсиады-2019. Ледовый дворец сможет вместить 7 000 зрителей и будет оснащен по последнему слову техники. Когда арена будет достроена, ее передадут в собственность края.

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